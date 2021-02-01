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Son dakika transferi! ’ın yen transferi resmen açıklandı!

son dakika transfer haberlerini peş peşe açıklamaya devam ediypr. Transferin son gününde hareketli dakikalar yaşanıyor. Galatasaray yeni sağ beki olan resmen açıklandı. ekibi United takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD’li savunma oyuncusu Yedlin dün gece İstanbul’a gelmişti. Galatasaray'da bir diğer yeni transfer Mostafa Mohamed ise az önce resmi olarak açıklanmıştı. İşte Galatasaray'ın son dakika transferlerinin detayları ve Yedlin'in alacağı ücret...

Giriş Tarihi: 1.2.2021 20:02 Son Güncelleme: 1.2.2021 20:33 ABONE OL
Son dakika transferi! Galatasaray’ın yen transferi DeAndre Yedlin resmen açıklandı!

Ara transfer döneminin son gününde transferler peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Galatsaray, ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin transferini resmi olarak açıkladı. DeAndre Yedlin Newcastle forma giyiyordu. Omar'ın sakatlanması ve sezonu kapatmasının ardından Galatasaray'da sağ bek olarak Yedlin transferi gerçekleştirildi.

DeAndre Yedlin, kısa bir süre karantinada kaldıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara çıkacak. 27 yaşındaki futbolcu, Newcastle ile kontratını bedelsiz olarak sonlandırırken sarıkırmızılılara 3.5 yıllık imza atacak. 62 kez ABD Milli Takımı forması da giyen Yedlin, bu sezon Premier Lig'de 6 maçta sahadaydı.

SON DAKİKA YEDLİN TRANSFERİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'ın transfer açıklaması: Profesyonel Futbolcu DeAndre Roselle Yedlin ve Kulübü Newcastle United Limited ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun kendisiyle ise 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2.5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır,

2020-2021 sezonu için net 350.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.100.000 EUR sabit transfer ücreti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika transferi! Galatasaray’ın yen transferi DeAndre Yedlin resmen açıklandı!
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