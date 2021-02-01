Son dakika transferi! Galatasaray’ın yen transferi DeAndre Yedlin resmen açıklandı!

DeAndre Yedlin, kısa bir süre karantinada kaldıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara çıkacak. 27 yaşındaki futbolcu, Newcastle ile kontratını bedelsiz olarak sonlandırırken sarıkırmızılılara 3.5 yıllık imza atacak. 62 kez ABD Milli Takımı forması da giyen Yedlin, bu sezon Premier Lig'de 6 maçta sahadaydı.

SON DAKİKA YEDLİN TRANSFERİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray'ın transfer açıklaması: Profesyonel Futbolcu DeAndre Roselle Yedlin ve Kulübü Newcastle United Limited ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun kendisiyle ise 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2.5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır,

2020-2021 sezonu için net 350.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.150.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.100.000 EUR sabit transfer ücreti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.