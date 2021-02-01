Son dakika: Gedson Fernandes Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı. 22 yaşındaki genç yıldız, 1.5 yıllığına Benfica'dan kiralandı. Fernandes en son forma giydiği Tottenham'da 14 maçta forma giydi. Fatih Terim'in transferinde önemli rol oynadığı Portekizli orta saha, Benfica formasıyla Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 1 gol atmıştı. Yolculuk öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Fernandes'i Sağlık Bakanlığı'ndan özel ambulans uçağı Türkiye'ye getirdi. Fernandes, daha sonra karantina sürecine girecek.
Oyuncunun son Covid-19 testinin pozitif sonuçlanması nedeniyle Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ricada bulunurak Portekizli futbolcu için bir ambulans uçak gönderilmesini talep etti. Bu talebin olumlu karşılanması sonucunda Fernandes, kendisi için gönderilen ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
Yıldız oyuncuyu karşılamak için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da havalimanına gelirken, Fernandes kendisi için hazırlanan ambulansla birlikte havalimanından ayrıldı.
GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ!
Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.