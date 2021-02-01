Son dakika: Gedson Fernandes Galatasaray için İstanbul'da!





Yıldız oyuncuyu karşılamak için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da havalimanına gelirken, Fernandes kendisi için hazırlanan ambulansla birlikte havalimanından ayrıldı.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ!

Kulüpten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.