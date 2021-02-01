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Son dakika: İşte 'nin Hatay maçı kafilesi! Mesut kadroda mı?

Son dakika... 'in lideri , 23. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı , kadroda yer aldı. Karşılaşmanın gidişatına göre Erol Bulut'un 32 yaşındaki oyuncuya şans vermesi bekleniyor. Öte yandan de kadroda yer alırken, Sosa ise kamp kadrosunda yok.

Giriş Tarihi: 1.2.2021 14:28 Son Güncelleme: 1.2.2021 14:53 ABONE OL
Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin Hatay maçı kafilesi! Mesut kadroda mı?

Son dakika... Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 2 Şubat Salı günü Hatayspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede öncesinde sarı-lacivertli takımın Hatay kafilesi belli oldu. Merakla beklenen soru cevabını buldu ve Mesut Özil kadroda yer aldı.

Erol Bulut'un kamp kadrosunda Mesut Özil ve Gökhan Gönül yer alırken, Arjantinli yıldız Sosa yer almadı. Ligde 45 puanla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde ligin güçlü takımlarından Hatayspor'la karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de Hatayspor kadrosunda olmayan Sosa'nın zehirlenme şüphesi var!

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Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin Hatay maçı kafilesi! Mesut kadroda mı?
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