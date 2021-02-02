Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan kadroya 2 takviye!

Beşiktaş'tan kadroya 2 takviye!

’in ikinci yarısı için golcü arayışı içinde olan Beşiktaş, bu eksiğini transferiyle tamamladı. Siyah-beyazlılar, Eskişehirspor’un gelecek vadeden sağ beki ’ı da kadrosuna kattı. Kartal, kış transfer döneminde kadrosunu 2 isimle güçlendirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.2.2021 10:29 ABONE OL
Beşiktaş'tan kadroya 2 takviye!

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'a sahasında kaybederken, liderlik koltuğunu da Fenerbahçe'ye devretti. Ligin ikinci yarısı için özellikle forvet ve sağ bek transferine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, iki mevkiye de takviye yaptı. Hücum hattında Aboubakar'a alternatif bir isim arayan Kara Kartal, Mandzukic ve Hulk'u listesine alırken, 2 oyuncunun transferinde başarılı olamamıştı.

FORVETE CENK GELDİ

Siyah-beyazlılar daha sonra Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun'u kiraladı. Beşiktaş'a geri dönen golcü oyuncu, ligin ikinci yarısında Aboubakar ile birlikte Kartal'ın gol ayağı olacak. Kartal'ın bir diğer transferi ise Eskişehirspor'un genç yıldızı Bilal Ceylan oldu. Sağ bek bölgesinde Rosier'e alternatif bir isim arayan Beşiktaş, aynı zamanda geleceğe yatırım yaparak 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.

KADRO DIŞI İSİMLERDEN SADECE DOUGLAS KALDI

Transfer yapabilmek için limit açmak zorunda olan Beşiktaş, eldeki oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırdı. Sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, kadro dışı kalan bir diğer oyuncusu Jeremain Lens'i de Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi. Lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd ise Sivasspor'a gitti.

Genç golcüsü Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralayan Beşiktaş, Oğuzhan Akgün, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya, Atamer Bilgin ve Atakan Üner'i de gelişim göstermeleri için farklı kulüplere kiraladı. Devre arasında takımdan ayrılması için birçok görüşme yapılan Douglas ise, kendisine gelen teklifleri değerlendirmedi. Bu futbolcu, ligin ikinci yarısında da kadro dışı olarak çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı! İkinci dönem okullar ne zaman, 1 Mart'ta mı açılacak?
Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu
SON DAKİKA | Manisa'daki 4 genç cesedin sır perdesi aralandı! Organize intihar!
SON DAKİKA HABERİ: Yüz yüze eğitimde yeni gelişme! Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası tarih verdi...
Son dakika | CHP'yi karıştıracak tecavüz takvimi! İşte utancın belgesi
Son dakika: Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! İşte normalleşme takvimi ile genelge detayları!
SON DAKİKA! Liverpool Ozan Kabak transferini açıkladı!
Son dakika haber! Yüz yüze eğitimde heyecanlandıran gelişme: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu... İşte 1 Şubat Türkiye koronavirüs vaka sayısı verileri ve tablodaki son durum
Deprem uzmanı son dakika açıkladı! İzmir'deki deprem fırtınası ardından uzman isim ilçeleri sayarak uyardı: 6.9 büyüklüğünde...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan kadroya 2 takviye!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA