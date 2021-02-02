Beşiktaş'tan kadroya 2 takviye!

KADRO DIŞI İSİMLERDEN SADECE DOUGLAS KALDI



Transfer yapabilmek için limit açmak zorunda olan Beşiktaş, eldeki oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırdı. Sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, kadro dışı kalan bir diğer oyuncusu Jeremain Lens'i de Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi. Lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd ise Sivasspor'a gitti.

Genç golcüsü Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralayan Beşiktaş, Oğuzhan Akgün, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya, Atamer Bilgin ve Atakan Üner'i de gelişim göstermeleri için farklı kulüplere kiraladı. Devre arasında takımdan ayrılması için birçok görüşme yapılan Douglas ise, kendisine gelen teklifleri değerlendirmedi. Bu futbolcu, ligin ikinci yarısında da kadro dışı olarak çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdürecek.