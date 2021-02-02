Galatasaray'dan Başakşehir galibiyeti sonrası İrfan Can göndermesi!

Süper Lig'de 23. haftada Galatasaray, Başakşehir'i Onyekuru, Donk ve yeni transfer Mostafa Mohamed'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray, flaş bir paylaşımda bulundu.

İŞTE GALATASARAY TARAFINDAN YAPILAM EMOJİLİ PAYLAŞIM

Galatasaray'ın resmi twitter hesabından yapılan maç gönderisinde gol atan oyuncular kahve emojisiyle paylaşıldı. Hatırlanacağı üzere Başakşehir Kulübü, Fatih Terim'in 'İrfan Can Kahveci'yi istiyorum' açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır." ifadelerine yer vermişti.