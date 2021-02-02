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Gedson Fernandes transferinin sırrı! "Yalanlayalım yoksa alamayız"

için ile kıyasıya bir yarışa giren , milli oyuncuyu ezeli rakibine kaptırsa da 'dan Gedson Fernandes'i alarak taraftarlarının gönlünü aldı. Orta saha bölgesindeki açığı genç Portekizli ile kapatan sarı-kırmızılı takımın bu transfer için çok gizli bir operasyon yürüttüğü ortaya çıktı. Aslan, adeta kapalı kapılar ardından Fernandes'i kadrosuna kattı. İşte transfer sürecinde yaşananlar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 2.2.2021 12:14 Son Güncelleme: 2.2.2021 12:19 ABONE OL
Gedson Fernandes transferinin sırrı! Yalanlayalım yoksa alamayız

İrfan Can Kahveci'yi Gedson Fernandes'le unutturan Galatasaray'ın üç aylık operasyon sonucunda bu transferi bitirdiği ortaya çıktı. 50 milyon euro opsiyonla gittiği Tottenham'da istediği süreleri alamayan Fernandes, sezon sonundaki Avrupa Şampiyonası'nı düşünerek ayrılmaya karar verdi.

Portekizli orta sahanın bonservisine sahip Benfica ile yapılan görüşmelerde Fatih Terim devreye girdi. Eski talebesi olan sportif direktör Rui Costa ile bire bir iletişim kuran Terim, Fernandes'in kiralanmasında önemli rol oynadı. Gizli yürütülen bu transfer hamlesi basına sızınca teknik heyet ve yönetimdeki herkes, "Yalanlayalım yoksa alamayız" görüşünde birleşti.

Sarı-kırmızılı yetkililer, "Gedson Fernandes gündemde yok" diyerek kapalı kapılar ardında menajer Ahmet Bulut'a yetkiyi verdi. 4 aylığına 500 bin euro'ya kiralanan 22 yaşındaki yıldız futbolcuya 650 bin euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi.

AMBULANSTA İMZALADI KARANTİNAYA GİRDİ

Kovid-19 testi pozitif olan Gedson Fernandes dün 17.00'de Sağlık Bakanlığı'na ait bir uçakla İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcuyu 2. Başkan Abdurrahim Albayrak karşılarken bir de ambulans, uçağın kapısına yanaştırıldı. Oyuncu uçaktan iner inmez ambulansa alınırken, ıslak imzasını burada attı ve sonrasında karantina sürecini geçireceği hastaneye götürüldü. Islak imzalı evraklar hemen TFF'ye ulaştırılıp lisansı çıkarıldı.

BÜLENT TİMURLENK: SÖZLEŞME G.SARAY'IN ALEYHİNE

Sabah'ın usta yazarı Bülent Timurlenk, Gedson Fernandes transferini değerlendirdi.

Timurlenk'in değerlendirmesi şöyle: "İrfan Can transferinin büyük gürültüsü Galatasaray aleyhine sonuçlanırken, son dakikada Gedson Fernandes'i kiralamak Terim'in takımı için önemli bir hamle oldu. Portekizli genç oyuncu, Taylan'ın yanında dinamizmiyle hem onun yalnız kalmasını önleyecek hem de dikine hücumlarda yeteneğiyle katkı sağlayacak.

Onyekuru sol kanada geçince orta sahadaki üçüncü adam, kaleye daha yakın oynayabilecek olan Belhanda olur. Bu seviyede bir yeteneği kiralamak başarı ancak kontratın sadece 3.5 aylık olması G.Saray aleyhine. Geçmişte bu türden bir Giovani dos Santos örneği var. Santrfor, sağ bek, sol kanat derken G.Saray'ın mevcut ekonomisi içinde başka bir çaresinin olmadığı da ortada"

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Gedson Fernandes transferinin sırrı! "Yalanlayalım yoksa alamayız"
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