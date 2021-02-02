Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marsilya'da Andre Villas Boas istifa etti

'da istifa etti

 teknik direktörü , kendisinden habersiz olarak 'ın transfer edilmesi sebebiyle kulüp yönetimine istifasını sunduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 16:36 Son Güncelleme: 2.2.2021 16:38 ABONE OL
Marsilya'da Andre Villas Boas istifa etti

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, transfer listesinde olmadığı halde Olivier Ntcham'ın takıma kazandırılmasından dolayı kulüp yönetimine istifa dilekçesini sunduğunu ve henüz bir yanıt alamadığını açıkladı.

Portekizli çalıştırıcı, "Olivier Ntcham 'hayır' dediğim bir oyuncuydu. Bu transferin yapıldığını sabah kulüp sitesinden öğrendim. İstifa dilekçemi sundum. Marsilya'dan hiçbir şey istemiyorum. Para istemiyorum, sadece ayrılmak istiyorum. Yönetimin istifamı kabul etmesini bekliyorum" dedi.

43 yaşındaki Portekizli teknik adam 2019 yazından bu yana Fransız ekibini çalıştırıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERLER | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Yasaklar ne zaman bitecek?
Son dakika haberleri: Manisa'daki 4 genç cesedin sır perdesi aralandı! Organize intihar!
Son Dakika: Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim için milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi verdi! Okullar ne zaman açılacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika haberi: Koronavirüs testinde yöntem değişiyor
Altın fiyatları son dakika: 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: İzmir Valisi Köşger duyurdu! Selde 1 kişi hayatını kaybetti
Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu
MEB Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu!
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman ve nasıl açılacak?
Son dakika | CHP'yi karıştıracak tecavüz takvimi! İşte utancın belgesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Marsilya'da Andre Villas Boas istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA