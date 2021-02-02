Marsilya'da Andre Villas Boas istifa etti

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, transfer listesinde olmadığı halde Olivier Ntcham'ın takıma kazandırılmasından dolayı kulüp yönetimine istifa dilekçesini sunduğunu ve henüz bir yanıt alamadığını açıkladı.
Portekizli çalıştırıcı, "Olivier Ntcham 'hayır' dediğim bir oyuncuydu. Bu transferin yapıldığını sabah kulüp sitesinden öğrendim. İstifa dilekçemi sundum. Marsilya'dan hiçbir şey istemiyorum. Para istemiyorum, sadece ayrılmak istiyorum. Yönetimin istifamı kabul etmesini bekliyorum" dedi.
43 yaşındaki Portekizli teknik adam 2019 yazından bu yana Fransız ekibini çalıştırıyordu.