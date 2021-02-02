Fenerbahçe'nin yeni transferleri Attila Szalai ve Samuel Osayi bugünkü Hatayspor maçında ilk 11'de yer aldı. Hatayspor sağ beki Mesut Caytemel, Osayi karşısında karşılaşmanın ilk yarısında çok zorlandı. Thiam'ın attığı golde de asisti yapan oyuncu olan Osayi, Fenerbahçe taraftarının beğenisini topladı.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Samuel Osayi, Twitter'da TT listesine girdi. Hatayspor'un deneyimli sol beki Mesut Caytemel, Osayi karşısında çok zorlanıyor. Öte yandan Attila Szalai de bugünkü maçta çok iyi bir performans ortaya koyuyor.

SEZON SONUNA BIRAKILMIŞTI DEVRE ARASINDA TRANSFER EDİLDİ...

Samuel - Osayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Fenerbahçe, daha sonra oyuncunun kulübüyle anlaşıp yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna kattı.