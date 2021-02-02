Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samuel Osayi sosyal medyayı salladı! Hatayspor Fenerbahçe maçına Osayi damgası...

Samuel Osayi sosyal medyayı salladı! maçına Osayi damgası...

Samuel Osayi - maçının ilk yarısında damga vurdu! Devre arası transfer döneminde Queens Park Rangers'tan transfer edilen Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin golünde asisti yapan isim oldu. Bu maçta sağ kanatta görev alan Samuel, hızlı adam geçme özelliğiyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 16:44 ABONE OL
Samuel Osayi sosyal medyayı salladı! Hatayspor Fenerbahçe maçına Osayi damgası...

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Attila Szalai ve Samuel Osayi bugünkü Hatayspor maçında ilk 11'de yer aldı. Hatayspor sağ beki Mesut Caytemel, Osayi karşısında karşılaşmanın ilk yarısında çok zorlandı. Thiam'ın attığı golde de asisti yapan oyuncu olan Osayi, Fenerbahçe taraftarının beğenisini topladı.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Samuel Osayi, Twitter'da TT listesine girdi. Hatayspor'un deneyimli sol beki Mesut Caytemel, Osayi karşısında çok zorlanıyor. Öte yandan Attila Szalai de bugünkü maçta çok iyi bir performans ortaya koyuyor.

SEZON SONUNA BIRAKILMIŞTI DEVRE ARASINDA TRANSFER EDİLDİ...

Samuel - Osayi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Fenerbahçe, daha sonra oyuncunun kulübüyle anlaşıp yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna kattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERLER | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! Yasaklar ne zaman bitecek?
Son dakika haberleri: Manisa'daki 4 genç cesedin sır perdesi aralandı! Organize intihar!
Son Dakika: Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim için milyonlarca öğrencinin beklediği tarihi verdi! Okullar ne zaman açılacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika haberi: Koronavirüs testinde yöntem değişiyor
Altın fiyatları son dakika: 2 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: İzmir Valisi Köşger duyurdu! Selde 1 kişi hayatını kaybetti
Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu
MEB Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu!
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman ve nasıl açılacak?
Son dakika | CHP'yi karıştıracak tecavüz takvimi! İşte utancın belgesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Samuel Osayi sosyal medyayı salladı! Hatayspor Fenerbahçe maçına Osayi damgası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA