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Son dakika: 'dan açıklaması! derbisinde oynayacak mı?

Kulübü yeni transferi 'in PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Sağlık durumunda bir sorun tespit edilmeyen Gedson Fernandes, Fatih Terim'in görev vermesi halinde derbisinde forma giyebilecek.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 14:59 Son Güncelleme: 2.2.2021 15:28 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray Kulübü, Benfica'dan alınan ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yeni transfer Gedson Fernandes'in PCR testlerinin negatif çıktığını negatif çıktığını ve oyuncunun hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık durumunda bir sorun tespit edilmeyen Gedson Fernandes, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray Kulübü'nden Gedson Fernandes ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür.

Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son dakika: Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması! Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
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