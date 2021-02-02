Son dakika: Hatayspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Yeni transfer...

Son dakika gelişmesi! Fenerbahçe'nin Hatayspor ilk 11'i belli oldu. Süper Lig'in flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kendi sahasında lider Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe'nin kadrosu az önce belli oldu. Sakatlıkları bulunan Pelkas ve Jose Sosa maç kadrosunda yer almıyor. Fenerbahçe, geçen hafta liderliğe yükselmişti. Karşılaşmadan son dakika bilgilerini, sıcak gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

HATAYSPOR

MUNIR, POPOV, BILLONG, YUSUF ABDİOĞLU, MESUT, AABID, RIBEIRO, ADAMA TRAORE, SELİM ILGAZ, BOUPENDZA, MAME DIOUF

YEDEKLER: Akın Alkan, Ekrem, Burak, Pablo, Akomadi, Abdurrahman, Sackey, Katranıs, Mert, Kamara

FENERBAHÇE

ALTAY, NAZIM, SERDAR AZİZ, SZALAİ, CANER ERKİN, LUİZ GUSTAVO, OZAN TUFAN, MERT HAKAN YANDAŞ, SAMUEL, VALENCIA, THIAM

YEDEKLER: Harun, Lemos, Cisse, Samatta, Ferdi, Sadık, Fatih, Novak, Uğur, Mesut Özil

Fenerbahçe bugün lacivert forma, şort ve konç ile sahada üç puan arayacak. Fenerbahçe'de Mesut Özil yedekler arasında yer alırken bir diğer yeni transfer Samuel - Osayi ilk 11'de forma şansı buldu. Mert Hakan Yandaş da Pelkas'ın yerine 10 numara pozisyonunda oynayacak...

Hatayspor'un yıldız oyuncusu Aaron Boupendza, bu sezon 15 gol attı. Süper Lig'in gol kralı olan Boupendza son olarak Başakşehir'e de iki gol attı. Transferin son günü adı Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor ile anlan Boupendza takımında kaldı.

SON DAKİKA: MESUT ÖZİL İLK KEZ KADRODA!

Fenerbahçe'nin Arsenal'dan transfer ettiği Mesut Özil, Hatay'da ilk kez maç kadrosunda yer alıyor. Mesut Özil'in bu maçın ilk 11'inde olup olmayacağı merak ediliyordu. Erol Bulut, yıldız oyuncuya ilk 11'de forma şansı vermedi. Mesut Özil, Fenerbahçe formasını bu maçın ikinci yarısında giyebilir.

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