Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret (Sabah.com.tr Özel)

Abdullah Avcı oyuncularla yaptığı özel görüşmede, "Zirve veya şampiyonluk kelimeleri şu an bize bir şey kazandırmaz. Bizim tek hedefimiz var o da bir sonraki maçı kazanmak. Lig daha çok uzun bir maraton. Çok sayıda maç var, sakatlık riski ve pandemi nedeniyle maratonun ne getireceğini kestirmek zor. Kazandığımız maç günü sevineceğiz ertesi gün ise bir sonraki maçı kazanmaya odaklanıp onun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.