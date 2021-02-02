Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret (Sabah.com.tr Özel)

Son dakika: 'dan için 9 milyon Euro'ya ret (Sabah.com.tr Özel)

'un forvet oyuncusu için daha önce 7 milyon Euro'luk teklif yapan kulübünün daha sonra bu rakamı 9 milyon Euro'ya çıkardığı ortaya çıktı. Bordo-Mavili yönetimin "Şimdi anlaşalım ama oyuncu sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın" teklifi sonrası anlaşma gerçekleşmedi.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 15:18 Son Güncelleme: 2.2.2021 15:22 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret Sabah.com.tr Özel

'un forvet oyuncusu için daha önce 7 milyon Euro'luk teklif yapan kulübünün daha sonra bu rakamı 9 milyon Euro'ya çıkardığı ortaya çıktı. Bordo-Mavili yönetimin "Şimdi anlaşalım ama oyuncu sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın" teklifi sonrası anlaşma gerçekleşmedi.

Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret Sabah.com.tr Özel

'da son haftalarda artan performansı ile dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu Semedo için kulübü 7 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret Sabah.com.tr Özel

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncunun ayrılmasını istememesi üzerine bu teklifi reddeden yönetim kurulu, aynı kulüpten gelen 9 milyon Euro'luk ikinci teklifi değerlendirmeye aldı.

Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret Sabah.com.tr Özel

Suudi Arabistan kulübü yetkilileri ile görüşen bordo-mavili yöneticiler, "Şimdi yeni bir oyuncu arayışı içerisine giremeyiz. Şimdi anlaşalım sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın" deyince anlaşma gerçekleşmedi.

Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret Sabah.com.tr Özel

Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncusu ile bir görüşme yaparak, gelen teklif sonrası kafasının karışmaması gerektiğini çok daha iyi teklifleri alabileceğini söyledi.

Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret Sabah.com.tr Özel

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Bu arada 'un üst üste aldığı başarılı sonuçlardan sonra taraftarlar arasındaki zirve sözü oyuncular arasında da konuşulmaya başlayınca Abdullah Avcı duruma el attı.

Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret Sabah.com.tr Özel

Oyuncularıyla özel bir görüşme yapan Avcı, "Zirve veya şampiyonluk kelimeleri şu an bize bir şey kazandırmaz. Bizim tek hedefimiz var o da bir sonraki maçı kazanmak" dedi.

Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret Sabah.com.tr Özel

'da yakalanan çıkış sonrası takımın zirveyle aradaki puan farkını her geçen hafta eritmesi taraftarların beklentisini oldukça artırdı. Ancak bu beklentinin takım üzerinde ekstra bir baskı yaratmasını istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncular arasında da zirve veya şampiyonluk kelimelerinin kullanıldığı görünce bir toplantı yaptı.

Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret Sabah.com.tr Özel

Abdullah Avcı oyuncularla yaptığı özel görüşmede, "Zirve veya şampiyonluk kelimeleri şu an bize bir şey kazandırmaz. Bizim tek hedefimiz var o da bir sonraki maçı kazanmak. Lig daha çok uzun bir maraton. Çok sayıda maç var, sakatlık riski ve pandemi nedeniyle maratonun ne getireceğini kestirmek zor. Kazandığımız maç günü sevineceğiz ertesi gün ise bir sonraki maçı kazanmaya odaklanıp onun için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Trabzonspor'dan Djaniny için 9 milyon Euro'ya ret (Sabah.com.tr Özel)
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