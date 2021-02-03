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'de koronavirüse yakalandı

'in Portekizli yıldız futbolcusu 'in yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. İspanyol ekibinde 30 Ocak'ta da Belçikalı Yannick Carrasco ve İspanyol defans oyuncusu Mario Hermoso'un Kovid-19 testleri de pozitif çıkmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 3.2.2021 15:28 Son Güncelleme: 3.2.2021 15:34 ABONE OL
Atletico Madrid'de Joao Felix koronavirüse yakalandı

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Felix'in sağlık durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı evinde karantinada kalacağı kaydedildi.

La Liga'da lider durumda olan Atletico'da 30 Ocak'ta da Belçikalı Yannick Carrasco ve İspanyol defans oyuncusu Mario Hermoso'un Kovid-19 testleri de pozitif çıkmıştı.

La Liga kuralları gereği bu futbolcuların 10 gün karantinada kalması ve testlerinin negatif çıkmasının ardından sahaya dönmeleri gerekiyor.

Öte yandan 22 Ocak'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise dün itibarıyla antrenmanda takımının başında yer aldı.

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Atletico Madrid'de Joao Felix koronavirüse yakalandı
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