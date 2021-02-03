Bordeaux - Lille maçı başladı! Yusuf Yazıcı 11'de başladı...

Fransa'da 23. hafta maçında Lille, Bordeaux deplasmanında... Saat 21:00'de başlayan maçta 0-0'lık skor devam ediyor.

CANLI SKOR (İlk yarı sona erdi)

Bordeaux: 0

Lille: 0

Lille ile oynadığı son üç Ligue 1 maçını kaybeden Bordeaux, daha önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı (1B).

Lille, Ligue 1 tarihinde ilk kez Bordeaux'ya karşı dört maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Bu sezonun geride kalan bölümünde 48 puan toplayan Lille, 22. maçlar itibarıyla daha fazla puanı sadece 1949/50 sezonunda alabilmişti (49; üç puanlı sisteme göre).