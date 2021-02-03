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antrenmanında sol bacak kaslarından sakatlanan Hazard'ın en az bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

AA
Giriş Tarihi: 3.2.2021 23:00 ABONE OL
Eden Hazard, Real Madrid'de 6. kez sakatlandı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Belçikalı hücum oyuncusu Eden Hazard'ın sol bacak kaslarında bir sakatlık tespit edildiğini açıkladı.

İspanyol basını, Real Madrid'de ikinci sezonunu geçiren ve sürekli sakatlık sorunlarıyla gündeme gelen Hazard'ın bugünkü antrenmanda bir kez daha sakatlandığını yazdı.

Real Madrid, Belçikalı futbolcunun iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermezken, İspanyol spor basını sakatlığın ciddi olduğunu ve Hazard'ın en az bir ay sahalardan uzak kalacağını iddia etti.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana 6. kez sakatlık sorunu yaşayan ve iki sezonda toplam 43 maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki Hazard, son olarak kasım ayında yine kas sorunundan 30 gün takımdan uzak kalmıştı.

İspanyol basını, Haziran 2019'da İngiltere'nin Chelsea takımından transfer edilen Hazard için Real Madrid Kulübünün daha önce yazıldığı gibi 100 milyon avro değil de 160 milyon avro ödediğini ileri sürüyor.

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Eden Hazard, Real Madrid'de 6. kez sakatlandı
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