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Hes Kablo : 1 - Aytemiz : 1

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hes Kablo -Aytemiz karşılaşması, 1-1 berabere bitti. Maçın ilk yarısı 0-0 skorla sona ermişti.

AA
Giriş Tarihi: 3.2.2021 18:27 ABONE OL
Hes Kablo Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Süper Lig'de 23. haftada Kayserispor evinde Alanyaspor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 biten maç, ikinci yarıda gelen gollerle 1-1'lik skorla sona erdi.

Goller: Dk. 54 Maglica (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Pedro Henrique, Dk. 78 Doğan Alemdar, Dk. 80 İlhan Parlak, Dk. 81 Paz (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇIN İKİNCİ YARISINDAN DAKİKALAR

54. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Alanyaspor'da Siopis'in hatalı pasında topu kapan Maglica'nın ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

71. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarından Bareiro'nun kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.

77. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Davidson, Sapunaru ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Sapunaru'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, beraberliği sağladı. Umut Güneş'in ceza sahası dışından vuruşunda, topa son olarak müdahale eden Tzavellas, meşin yuvarlağın yönünü değiştirdi. Kaleci Doğan Alemdar'ı yanıltan bu dokunuş sonrası top ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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Hes Kablo Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1
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