Luiz Gustavo’nun sakatlığında son durum! Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

EROL BULUT: GUSTAVO ÇIKTIKTAN SONRA...

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Erol Bulut, Gustavo'nun sakatlığına dair konuştu. Brezilyalı oyuncu çıktıktan sonra zor anlar yaşadıklarını belirten Bulut, "Bugün zor bir Hatayspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Ancak maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük Fenerbahçe tarafında 65 saat önce oynadığımız bir maç var. Uçuş yaptık. Takımımız biraz yoruldu.

İkinci yarı, Gustavo'nun sakatlanıp çıkmasının ardından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık. Doğal olarak baskı yedik ama ilk yarı ikinci golü bulabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda da yakaladığımız net pozisyonlar var, kontrataktan Onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum" dedi.