Luiz Gustavo’nun sakatlığında son durum! Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Süper Lig'in 23. Haftasında Fenerbahçe Hatayspor'a konuk oldu. Sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe derbi öncesi moral depolarken, Luiz Gustavo'nun sakatlığı moralleri bozdu. Brezilyalı yıldız, ilk yarının son dakikalarında bir sakatlık yaşayarak oyun dışı kaldı. Tedavisine hemen başlanan yıldız futbolcunun derbiye yetişip yetişmeyeceği ise merak konusu oluyordu. Konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? İşte detaylar;
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşandı.
GUSTAVO'NUN DİZİNDE ÖDEM OLUŞTU
Maçın 42. dakikasında Gustavo, takım arkadaşı Ozan Tufan'la çarpıştı. Sağ dizinden sakatlanan Brezilyalı oyuncu, ilk yarıyı sekerek tamamladı. İkinci devrenin başında ise yerine Samatta girdi.
Bu gelişme G.Saray derbisi öncesinde sarı-lacivertli teknik heyette endişe yarattı. A Spor'un Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı son dakika bilgisine göre Luiz Gustavo'nun dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Gustavo'nun derbide oynama ihtimali var. Yetişmesi için yoğun çaba harcanacak.
33 yaşındaki tecrübeli isim, bu sezon ligde 21 maçta görev alırken hepsinde ilk 11'de yer buldu ve toplam 1821 dakika sahada kaldı.
EROL BULUT: GUSTAVO ÇIKTIKTAN SONRA...
Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Erol Bulut, Gustavo'nun sakatlığına dair konuştu. Brezilyalı oyuncu çıktıktan sonra zor anlar yaşadıklarını belirten Bulut, "Bugün zor bir Hatayspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Ancak maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük Fenerbahçe tarafında 65 saat önce oynadığımız bir maç var. Uçuş yaptık. Takımımız biraz yoruldu.
İkinci yarı, Gustavo'nun sakatlanıp çıkmasının ardından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık. Doğal olarak baskı yedik ama ilk yarı ikinci golü bulabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda da yakaladığımız net pozisyonlar var, kontrataktan Onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum" dedi.