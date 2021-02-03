Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor 0 - 0 Erzurumspor maç sonucu

0 - 0 maç sonucu

'in 23. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 5 haftadır galip gelemeyen Sivasspor puanını 25 yaparken, 4 maçtır kaybetmeyen Erzurumspor ise 21 puana çıktı.

Giriş Tarihi: 3.2.2021 15:47 ABONE OL
Sivasspor 0 - 0 Erzurumspor maç sonucu

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. 5 haftadır galip gelemeyen Sivasspor puanını 25 yaparken, 4 maçtır kaybetmeyen Erzurumspor ise 21 puana çıktı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
7. dakikada Novikovas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Muammer Yıldırım son anda kurtardı.
9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamadı.
33. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında top ceza sahası içinde Kayode'nin önünde kaldı. Kayode'nin vuruşunda topu kaleci Szumski kontrol etti.
36. dakikada Novikovas'ın sol kanattan ortasında Osman Çelik'in kafa vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.
44. dakikada Hakan Arslan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, karambolde Yatabare'nin önünde kaldı. Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

İKİNCİ YARI BİRAZDAN...

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da dün akşam kim elendi, kim gitti? 2 Şubat 2021 Survivor yarışmasına veda eden isim şoke etti!
Koronavirüste vaka sayısının artışında 3 önemli faktör! Bakan Koca'da SON DAKİKA kısıtlama açıklaması
Sosyal medya fenomenleri Meriç İzgi Duygu Aycan ve Oğuz Bay rezalet çıkardı!
13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman'dan yıllar sonra gelen şok itiraf: Ablam için geldiler, beni alıp gittiler!
Son dakika haberi: Manisa'daki 4 genç cesedin sır perdesi aralandı! Türkiye onları konuşuyor...
Son dakika haberi: Manisa'da intihar eden 4 gencin veda videosu ortaya çıktı! Öbür tarafta görüşürüz...
SON DAKİKA: CHP’de zincirleme şantajın mesajları
Altın fiyatları çakıldı! Altına dolar darbesi: Altın düşüşünü sürdürecek mi?
Son dakika açıklaması bekleniyor... Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkacak?
SON DAKİKA: Ünlü türkücü korkuttu! Mahmut Tuncer apar topar hastaneye kaldırıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor 0 - 0 Erzurumspor maç sonucu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA