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'in yardımcısı oldu

, 'ın Teknik Direktörü 'in yardımcısı olarak göreve geldiğini açıkladı. Şenol Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 12:32 ABONE OL
Bayram Bektaş Şenol Güneş'in yardımcısı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Bayram Bektaş'ın, A Milli Takım Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibin teknik heyetine katıldığını açıkladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bektaş'ın göreve gelişiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş, Elazığspor, Gaziantep BB Spor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük, A Milli Takımda da yine yardımcı teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

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Bayram Bektaş Şenol Güneş'in yardımcısı oldu
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