Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derbiler sert geçiyor! 42 kırmızı 320 sarı...

Derbiler sert geçiyor! 42 kırmızı 320 sarı...

'in 24. haftasında ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde iki takımın da son derbilerde gördüğü kartların çokluğu dikkat çekiyor. Rekabetteki son 54 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte iki takım arasında oynanan derbilerde hakemler toplam 42 kırmızı ve 320 sarı kart kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 4.2.2021 10:04 ABONE OL
Derbiler sert geçiyor! 42 kırmızı 320 sarı...

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 43'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 54 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 320 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 54 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

SON DERBİDE 11 SARI KART

İki takım arasında oynanan son müsabakada toplam 11 sarı kart çıktı. Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten karşılaşmada hakem Ali Palabıyık, Galatasaray'dan 7, Fenerbahçe'den de 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Söz konusu müsabakada sarı-kırmızılı takımdan Christian Luyindama, Radamel Falcao, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Marcao ve Younes Belhanda, sarı-lacivertli ekipten de Jose Sosa, Marcel Tisserand, Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo kart gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Boğaziçi provokatörleri hakkında son dakika gelişmesi! Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi
Son dakika haberi: Kadıköy'de polise saldıran vandallarla ilgili flaş gelişme! İstanbul Valiliği açıkladı
Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Riskli mutasyonlar yayılıyor
Son dakika haberi: CHP'deki 'seks kaseti şantajı'nda şok ayrıntılar ortaya çıktı!
Son dakika: Sergen Yalçın'dan maç sonunda Ersun Yanal'a gönderme! "Şimdi ne oldu?"
Son dakika: Dışişleri'nden Avrupa ve ABD'ye Boğaziçi tepkisi: Kimsenin haddi değildir
Sağlık Bakanlığı son dakika açıkladı: 3 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka sayılarında son durum
Son dakika haberler: 4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme! Kullanılan tüfeği en son...
Son dakika haberi: Boğaziçi vandallığına millet müdahale etti! 700 bin
Son dakika haberler: 'Öbür tarafta görüşürüz' videosunun perde arkası ortaya çıktı! Mert Sabah'a konuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Derbiler sert geçiyor! 42 kırmızı 320 sarı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA