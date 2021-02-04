Euroleague: Barcelona - Anadolu Efes -Canlı

Euroelague'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ile Barcelona 35. kez karşı karşıya geliyor. Zorlu deplasmanda Efes ilk çeyreği 22-27 önde kapatmayı başardı. İkinci çeyrekte başa baş mücadele yaşandı ve ilk yarı 50-53 Anadolu Efes'in üstünlüğü ile sona erdi.

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Barcelona: 50

Anadolu Efes: 53

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, temsilcimiz 14 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta takımımız dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 22 karşılaşmada takımımız 10 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.