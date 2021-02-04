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'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz , lider deplasmanında. Maça iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-27 önde kapattı. İkinci çeyrekte ise başa baş bir mücadele yaşandı. Anadolu Efes, ilk yarıyı 50-53 önde kapattı.

Giriş Tarihi: 4.2.2021 23:28 Son Güncelleme: 4.2.2021 23:50 ABONE OL
Euroleague: Barcelona - Anadolu Efes -Canlı-

Euroelague'de 24. hafta heyecanı devam ediyor. Anadolu Efes ile Barcelona 35. kez karşı karşıya geliyor. Zorlu deplasmanda Efes ilk çeyreği 22-27 önde kapatmayı başardı. İkinci çeyrekte başa baş mücadele yaşandı ve ilk yarı 50-53 Anadolu Efes'in üstünlüğü ile sona erdi.

CANLI SKOR

Barcelona: 50

Anadolu Efes: 53

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, temsilcimiz 14 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta takımımız dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 22 karşılaşmada takımımız 10 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

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Euroleague: Barcelona - Anadolu Efes -Canlı-
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