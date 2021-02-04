Gözler derbide! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın artıları ve eksileri...

"BERABERLİĞE RAZILAR!"

SORU: MAÇIN FAVORİ HAKEMİ OLARAK CÜNEYT ÇAKIR'IN ADI GEÇİYOR. İKİNCİ ALTERNATİF HALİL UMUT MELER. BU KONUDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?

Halil Umut Meler, geçen hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetti. MHK'nin Meler'e arka arkaya iki derbi verme ihtimali yok. Türkiye'de derbi denilince düdüğünü astığı güne kadar ilk akla gelen isim Cüneyt Çakır olacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini yönetmek dünyanın -yılda iki gün- en zor işi gibi geliyor bana çünkü bu derbilerde futbolcular iyi niyetli değil. İki takım da sahaya kazanmak için çıkıyor ama gerek bu sezon puan tablosundaki durum gerekse ezeli rekabetin prestiji adına iki taraf da beraberliğe razı mısınız deseler; oynamadan soyunma odasına dönerler... Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda dört Fenerbahçe derbisinin de berabere bittiğini (0-0, 0-0, 2-2, 1-1) geçen sezon Kadıköy'de kazanmış olmasına (1-3) rağmen ligi 6. sırada bitirip kağıt üzerinde Avrupa Ligi bileti bile alamamış olduğunu unutmayalım...