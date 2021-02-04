Gözler derbide! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın artıları ve eksileri...

Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanacak. Cumartesi günkü derbide favori takım hangisi? Galatasary ve Fenerbahçe'nin artıları ve eksileri nelerdir? Özellikle Fenerbahçe'de önemli oyuncular Pelkas, İrfan Can Galatasaray'a karşı forma giyemeyecekler. Gustavo'nun durumu da şüpheli... İşte derbi öncesi analizler ve yorumları... Murat Özbostan sordu, Bülent Timurlenk derbiyi yorumladı.
SORU: Cumartesi günü çok önemli bir derbi oynanacak. F.Bahçe ile G.Saray'ın artıları ve eksileri neler?
Ligin ilk yarısında en iyi orta saha Gustavo-Ozan-Pelkas üçlüsüydü. Pelkas sakat, Gustavo'nun durumu şüpheli. Bu bölgeyi maç eksiği olan Mesut, Sosa ile ikame ederken çok zorlanacaklar. Mert Hakan ise bu sezon, bu seviye maçların adamı portresi çizmedi. Fenerbahçe'de en büyük soru işareti Erol Bulut. Hatay maçında Gustavo sakatlandıktan sonra yaptığı değişiklikler, oyunu okumakta zorlandığının göstergesi… 1-0 öndeyken orta sahayı boşaltan ve Hatay'a "Buyurun gelin" diyen bir teknik adam, Fenerbahçe teknik direktörü olduğunun farkında değildir muhtemelen.
Fenerbahçe'nin artıları Altay'ın büyük kaleci olma yolunda attığı dev adımlar ve Szalai'ın defans göbeğine getirdiği güven. Osayi-Samuel de tabela değiştiren adam görüntüsü içinde. Galatasaray cephesinde Muslera ve önündeki defans hattı Terim'in en büyük güvencesi. Onyekuru her rakip için korkulu rüya. Feghouli'yi çok arayacaklar ama orta sahada Taylan'ı tamamlayacak iki oyuncunun derbi performansı tabelada da etkisini gösterir...
"FALCAO'DAN HAYIR GELMEZ!"
SORU: Falcao'nun hazır olduğu açıklandı. Mohamed ise Başakşehir maçında şans buldu. Fatih Terim kiminle maça çıkmalı?
Falcao hazır da olsa kulübede bile yer alır mı, emin değilim. Kolombiyalının 11 başlasa 15. dakikada sakatlanmayacağının garantisi yok. Fatih Terim, Başakşehir maçında 45 dakika şans verdiği Mohamed'i sahaya sürer. Yorgun Babel ise kulübeye çekilir. Feghouli'nin yokluğunda derbide Emre Kılınç yerine Terim'den Halil Dervişoğlu ya da Kerem Aktürkoğlu sürprizi de gelebilir. Derbide iki takımda da en az 3'er yeni transfer forma giyecek. Yedlin, Linnes'ten formayı alır. Fenerbahçe'de ise Mesut Özil'in kulübede başlamasını bekliyorum.
"GUSTAVO'NUN YEDEĞİ YOK"
SORU: GUSTAVO OYNAMAZSA F.BAHÇE'DE NE OLUR?
Gustavo oynamazsa sorusunun net cevabını Hatay maçının ikinci yarısında gördük. Gustavo, Atiba gibi Melo gibi arkasındaki stoperlerin de işini kolaylaştıran, takımı hücuma çıkarken de yeteneğini ve tecrübesini konuşturan ve yedeği olmayan bir futbolcu Fenerbahçe'de... Oynamazsa Fenerbahçe o bölgeye Ozan'ı çekecek. Ozan son 2 maçta sezonun ilk yarısındaki Ozan'ı arattı. Fenerbahçe'de kritik adam bu durumda Sosa olacak. Aksi takdirde takım, Caner'in uzun menzilli ortalarının insafına kalır…
TARAFTAR-FUTBOLCU KİMLİĞİ TARTIŞILMALI
SORU: Önce Ali Koç ardından Fatih Terim ağır göndermelerde bulundu. Bu derbiyi bu ikili üzerinden mi okumamız gerekiyor?
İrfan Can Türk futbolunda önemli bir değer. Fenerbahçe için daha değerliymiş ya da Galatasaray'ın bütçesi yetmemiş ki İrfan sarı-lacivertli formayı giyecek. Bir transfer yüzünden iki camia arasında yükselen gerilim bize en fazla futbolun olmadığı bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi daha izletir. Asıl tartışmamız gereken son dönemde taraftar-futbolcu kimliğinin anlamsızca ön plana çıkartılması. Profesyonel futbolda kimsenin çocukken tuttuğu takımın sahada bir önemi yok. Atiba geçmişte Beşiktaşlı, Muslera Galatasaraylı, Gustavo Fenerbahçeli değildi. İşlerini yapıyorlar, seviliyor ve sayılıyorlar.. İmza attığın gün formayı, armayı öpersin, yıllar sonra hatırlanan o imza günü değil; sahada yaptıklarındır...
"BERABERLİĞE RAZILAR!"
SORU: MAÇIN FAVORİ HAKEMİ OLARAK CÜNEYT ÇAKIR'IN ADI GEÇİYOR. İKİNCİ ALTERNATİF HALİL UMUT MELER. BU KONUDAKİ YORUMUNUZ NEDİR?
Halil Umut Meler, geçen hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetti. MHK'nin Meler'e arka arkaya iki derbi verme ihtimali yok. Türkiye'de derbi denilince düdüğünü astığı güne kadar ilk akla gelen isim Cüneyt Çakır olacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini yönetmek dünyanın -yılda iki gün- en zor işi gibi geliyor bana çünkü bu derbilerde futbolcular iyi niyetli değil. İki takım da sahaya kazanmak için çıkıyor ama gerek bu sezon puan tablosundaki durum gerekse ezeli rekabetin prestiji adına iki taraf da beraberliğe razı mısınız deseler; oynamadan soyunma odasına dönerler... Galatasaray'ın son iki şampiyonluğunda dört Fenerbahçe derbisinin de berabere bittiğini (0-0, 0-0, 2-2, 1-1) geçen sezon Kadıköy'de kazanmış olmasına (1-3) rağmen ligi 6. sırada bitirip kağıt üzerinde Avrupa Ligi bileti bile alamamış olduğunu unutmayalım...