Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai'den Galatasaray derbisi ve transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulunuyor.

İşte Attila Szalai'nin sözleri...



"Geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılandım. Bu yüzden çok mutluyum. Başarılı haftalar geçirdik, iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu muhteşem kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Milli takımda ve burada farklı sistemde oynuyoruz. Üçlü ya da ikili savunmada oynarken temel şeyler aynıdır. Pozisyon ve hareket farklılıkları var ama çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Başarılı gittiğimiz için çok mutluyum. Ben her zaman kariyerimde çok çalışmanın önemine inandım. Bu şekilde de gitmek istiyorum. Hep bu düşüncedeydim. Çok çalışmak gerektiğine inanıyorum. Son haftalardaki başarımızı devam ettirmek istiyorum."



GALATASARAY DERBİSİ VE TRANSFER SÖZLERİ

Fenerbahçe - Galatasaray dünyadaki en büyük derbilerden bir tanesi. Oyuncular olarak sabırsızlanıyoruz. Anlamı çok büyük. Büyük bir mücadele olacak, başarılı olmak istiyoruz. Daha önce başka takımlardan teklif aldım ama şimdi Fenerbahçe'deyim.

Gustavo'nun önemini biliyoruz. Bu güne kadar oynadığım 3 maçta da önümde oynadı. Herkes kendisinin ne kadar fantastik bir oyuncu olduğunu ve doğru lider olduğunu biliyor.

"FENERBAHÇE HARİKA BİR KULÜP"



Fenerbahçe'nin bana ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. İlerisi için spesifik bir şey söylemiyorum. Burası gerçekten çok büyük bir kulüp. Harika taraftarları, harika futbolcuları olan bir kulüp. Burada olmak benim için çok büyük bir adım, başarılı olmak için sabırsızlanıyorum. Son maçta iyi oynayamadık açıkçası. Hatay çok problem yarattı. Altay'ın 4-5 tane harika kurtarışı vardı. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Gol yememek için daha çok birlikte oynamaya ihtiyacımız var. Bu alanda gelişmek istiyoruz.



"LİDERLİĞİ KORUMAK İÇİN DERBİDE NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Taraftarlarımız benim ilk 3 maçtaki oyunumu beğendi. Ben de bu takım için her şeyimi vererek devam edeceğim. Takımımızdaki bütün oyuncular derbinin önemini biliyor. Böyle maçlarda oyuncuların ekstra motivasyona ihtiyacı yoktur. Şu an lideriz ve liderliği korumak için ne yapmamız gerektiğinin farkındayız. Böyle devam etmek istiyoruz. 'Attila' isminin Türkiye'de de yaygın bir isim olması benim için eğlenceli bir durum oluşturdu.

"VAN DIJK'IN VİDEOLARINI İZLEMEYİ SEVİYORUM"



Her oyuncu, dünyanın en büyük 3 liginde oynamak ister. Benim de böyle hayallerim var. Hem geçmişten hem günümüzden çok fazla stoperlerin oyunlarını izliyorum. Bana göre sakatlanmadan önce en iyisi Virgil van Dijk'tı. Onun videolarını izlemeyi seviyorum. Macaristan ile harika bir yıl geçirdik. Euro 2021'de finallere kalmayı başardık. Müthiş rakiplerimiz var. Almanya, Fransa, Portekiz. Belki de Avrupa'nın en güçlü 3 takımı bizim grubumuzda. Ama biz neler yapabildiğimizi göstereceğiz.