Devre arası transfer döneminde Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme geldi. Son dakika açıklamlarının detaylarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Mustafa Cengiz'in İrfan Can transferiyle ilgili de yorum yapması bekleniyor. Mustafa Cengiz'in 'Gündem Özel' programını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...
"Galatasaray'ın geleceğini karartmak gibi bir şey bana nasip olmasın. Böyle bir şey yaparsam Ahmet Kaya'nın dediği gibi kafama sıkar giderim. Kimse bana Galatasaray'a ihanet ettiremez. Çok ihanete uğradım, arkamdan çok hançerlendim ama konu Galatasaray olunca her şey 'feda olsun' diyorum. Maça gelecek parası olup evine dönemeyecek parası olmayan taraftarlara ben ihanet edemem.
MUSTAFA CENGİZ'DEN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!
Bazıları bizim yönetimimizi beceriksizlikle suçluyor. Evet, biz yalan söylemede dolambaçlı yollarda becerikli değiliz. Galatasaray dürüstlük abidesidir. Bazı rakip takım taraftarları 'Erencan transferinde siz 100 bin Euro olan futbolcuyu, 4.2 milyon Lira'ya nasıl sattınız' diyorlar. Bunlar köylü kurnazı. Köylüler bizim efendimiz ama burada kastım farklı. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. TFF toplantısında defalarca söyledim, 'hangi kulübün ne kadar harcama yaptığı açıklansın' diye. 'Ben açıklıyorum, siz de açıklayın' dedim. TFF dedikodulara mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti olduğunu ve ne kadar aştığını açıklasın diyorum. TFF izin almadan açıklayamaz doğru ama o zaman diğer kulüpler de açıklasın. 1 milyon Euro limitimiz olduğunu açıkladım.
"TFF, KULÜPLERİN LİMİTLERİNİ VE NE KADAR AŞTIĞINI AÇIKLASIN"
TFF bizim milli kuruluşumuz, kulüplerin limitleri ne kadar aştığını açıklaması istiyorum. Kırmızı ışıkta geçeni yeşil gibi yazmak vidcanları öldürür. Kulüpler Birliği'nde hangi kulübün ne kadar açığının olduğunun açıklanmasını istedim. Transferler konusunda sürekli ortalığı karıştırmak istiyorlar. Biz her şeyi tüm detaylarıyla açıklıyoruz, diğer kulüplere de sesleniyorum gelin bizim gibi açık açık açıklayın transferlere dair verileri. Herkes görsün.
ERENCAN'I SORANLAR EMİN BAYRAM'I NEDEN SORMUYOR?
Bizim en büyük güvencimiz genç oyuncularımız. Geçen gün bize bir oyuncu geldi. 21 yaşında. Biz bu oyuncuyu (Emin Bayram) Boluspor'a bedava verdik. Bir kişi sordu mu? Hayır. Efendim, Erencan 500 bin Euro'ya niye veriyorsunuz diye soruyorlar. Çünkü bu çocuklar oynamak istiyor. Rezerv lig harekete geçemedi. Bu futbolcular paslanacak. Emin diyor ki ben Boluspor'da oynarım. Erencan diyor ki ben Eyüpspor'da oynarım. Ali Yavuz Kol gibi... Erencan sana göre 100 bin Euro bana göre milyon Euro. Erencan'ın değerini neye göre değerlendiriyorsunuz? Hangi köle pazarında satıyorsunuz? Omar hazırdı. Biz isteseydik derdik 'maaşının 1 milyon Euro'sunu erteleyelim' diye. Emre Akbaba, Muslera sakatken tam maaşını ödedik, Omar'ın da maaşını tam ödeyeceğiz. Sadece lisansını askıya aldık. Biz utandık. Omar'a bunu teklif bile etmedik. Galatasaray'ın kültüründe bu yok.
GEDSON FERNANDES TRANSFERİ
Emin'i ve Ali Yavuz'u niye sormuyorlar? Çünkü kalpleri fesat. Kendisi ne düşünüyorsa, ne şeytanlık yapıyorsa bizi de öyle görüyor. Bunun aksini kanıtlayın ben görevi bırakayım. Erencan için karşı kulüp memnun olmazsa aynı parayla geri alabileceğiz. Bunun da maddesini koyduk... O çocuğa da bu güvenceyi verdik. Biz Gedson transferini 3'te 4'te girdik. Hiç merak ettiniz mi neden geç girdik? Çünkü, kurlar 3'te güncellendiği için üç kuruş da oradan faydalanalım istedik. Biz o kadar hassas, dikkatli davrandık.
"BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINI KATILIYORUM, TÜM SEZON AÇIKLANSIN"
Beşiktaş'ın açıklamasına katılıyorum ama sadece devre arası olmasın bütün sezon incelensin. Beşiktaş bizden de ricacı oldu, 'artı 2 yabancıya peki' dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? İp ipullah, sivri külah. Biz UEFA'ya tek başımıza gittik. Önemli avukatlar geldi. Onlar 'UEFA'yı dinleyebilir miyiz?' dediler. Dönüşte 'size avukata gerek yok' dediler.
CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Ben, devlete teşekkür ediyorum. Adam bana, ''Yandaş'' diyor. Yok ya, sen dürüst olacaksın, hangi siyasi görüşte olursan ol dürüst olacaksın. Yiğidin hakkını inkar etmeyeceksin. Ben Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Eski Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum."
BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Daha imzalamadık Bankalar Birliği anlaşmasını. 'İmzalama' diye bizi mahkemeye verdiler. Sinirim bozuldu. 'Kayyum atansın' denen nebakarlar bizi mahkemeye verdi. Ne kadar teminat varsa benden önce verildi zaten... Bre gafil! Bre aymaz! Muhalifler, yaptıklarımıza teşekkür etmemek için 'Galatasaray'ın adı büyük' diyorlar. Sanki Nijerya, sanki Kızıl Haç yaptı bunları.
"UEFA YAPILAN TRANSFERLERİ İNCELESİN"
Ben UEFA'da 'Türkiye bir futbol ülkesi, tolerans gösterin' dedim. UEFA'da Fenerbahçe'yi dedim. UEFA yetkilisi sandalyeden düşecekti. Ben UEFA'dan istirham ediyorum, transferleri ve bütçeleri incelesin. Beni TFF, UEFA inceliyor. UEFA'da Aziz Yıldırım yönetiminden yönetici bana geldi deplasmanda teşekkür etti. Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum; 21 kulüp var. Hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim.
"FATİH TERİM'İ TEBRİK EDİYORUM"
Scout ekipleri olmayan kulüpler var. Biz, kime talip olsak hemen o futbolcu ile ilgilenmeye başlıyorlar. Hocam açıklamalarında çok güzel bir ironi yaptı. Bir daha bizi beklemeyin diyor. Ben önceden listeyi vereyim de dersine ona göre çalışın diyor. Tebrik ediyorum hocamı da güzel bir ironi oldu.
FENERBAHÇE'YE MESAJ: BİZ KİMİ İSTEDİYSEK TALİP OLDULAR
Nagatomo'ya rakip kulüp teklif yaptı. İftardayız. Yanımda. Abdurrahim bana lütfen bir şey deme dedi. Yüz yüze bakıyoruz, ayıp ya. Aslında derim, benim yapım budur. Demedim Abdurrahim hatrına. Arkası yarınmış, dizi film gibi. Kime talip olduysak ona talip oldular. Sen benim verdiğimden fazlasını vererek bir yere varamazsın. Türk ekonomisine zarar veriyorsun. Yahu buna ne gerek var...
Kavga etmek marifet değil, hoşgörü göstermek önemli. Ben hep buna inanıyorum. Bir gün eğer hatıralarımı yazsam oturup ağlarsınız. Yurt dışı transferlerinde bizim gibi değiller. Biz harbiden o konuda beceriksiziz(!). Ben Pandora'nın kutusunu bu kadar açıyorum. Tamamını açarsam insanlar sokağa çıkamaz.
İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ
İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm. İrfan Can iyi bir karakter. Bize ulaştırılan bilgi kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. İrfan Can için 4 milyon € + ertesi satıştan karın yarısını teklif ettik.