"BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINI KATILIYORUM, TÜM SEZON AÇIKLANSIN"

Beşiktaş'ın açıklamasına katılıyorum ama sadece devre arası olmasın bütün sezon incelensin. Beşiktaş bizden de ricacı oldu, 'artı 2 yabancıya peki' dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? İp ipullah, sivri külah. Biz UEFA'ya tek başımıza gittik. Önemli avukatlar geldi. Onlar 'UEFA'yı dinleyebilir miyiz?' dediler. Dönüşte 'size avukata gerek yok' dediler.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ben, devlete teşekkür ediyorum. Adam bana, ''Yandaş'' diyor. Yok ya, sen dürüst olacaksın, hangi siyasi görüşte olursan ol dürüst olacaksın. Yiğidin hakkını inkar etmeyeceksin. Ben Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Eski Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum."

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Daha imzalamadık Bankalar Birliği anlaşmasını. 'İmzalama' diye bizi mahkemeye verdiler. Sinirim bozuldu. 'Kayyum atansın' denen nebakarlar bizi mahkemeye verdi. Ne kadar teminat varsa benden önce verildi zaten... Bre gafil! Bre aymaz! Muhalifler, yaptıklarımıza teşekkür etmemek için 'Galatasaray'ın adı büyük' diyorlar. Sanki Nijerya, sanki Kızıl Haç yaptı bunları.

"UEFA YAPILAN TRANSFERLERİ İNCELESİN"



Ben UEFA'da 'Türkiye bir futbol ülkesi, tolerans gösterin' dedim. UEFA'da Fenerbahçe'yi dedim. UEFA yetkilisi sandalyeden düşecekti. Ben UEFA'dan istirham ediyorum, transferleri ve bütçeleri incelesin. Beni TFF, UEFA inceliyor. UEFA'da Aziz Yıldırım yönetiminden yönetici bana geldi deplasmanda teşekkür etti. Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum; 21 kulüp var. Hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim.

"FATİH TERİM'İ TEBRİK EDİYORUM"



Scout ekipleri olmayan kulüpler var. Biz, kime talip olsak hemen o futbolcu ile ilgilenmeye başlıyorlar. Hocam açıklamalarında çok güzel bir ironi yaptı. Bir daha bizi beklemeyin diyor. Ben önceden listeyi vereyim de dersine ona göre çalışın diyor. Tebrik ediyorum hocamı da güzel bir ironi oldu.

FENERBAHÇE'YE MESAJ: BİZ KİMİ İSTEDİYSEK TALİP OLDULAR



Nagatomo'ya rakip kulüp teklif yaptı. İftardayız. Yanımda. Abdurrahim bana lütfen bir şey deme dedi. Yüz yüze bakıyoruz, ayıp ya. Aslında derim, benim yapım budur. Demedim Abdurrahim hatrına. Arkası yarınmış, dizi film gibi. Kime talip olduysak ona talip oldular. Sen benim verdiğimden fazlasını vererek bir yere varamazsın. Türk ekonomisine zarar veriyorsun. Yahu buna ne gerek var...

Kavga etmek marifet değil, hoşgörü göstermek önemli. Ben hep buna inanıyorum. Bir gün eğer hatıralarımı yazsam oturup ağlarsınız. Yurt dışı transferlerinde bizim gibi değiller. Biz harbiden o konuda beceriksiziz(!). Ben Pandora'nın kutusunu bu kadar açıyorum. Tamamını açarsam insanlar sokağa çıkamaz.

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ

İrfan Can çok değerli bir futbolcu. Hocanın istediği bir futbolcuydu. Av mevsimi başladı dediğimde, menajerlerin av mevsimi başlamıştı. Bir Anadolu kulübünden, büyük kulübümüze yapılan transferde menajerlerin yaptıklarını ben gördüm. İrfan Can iyi bir karakter. Bize ulaştırılan bilgi kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. İrfan Can için 4 milyon € + ertesi satıştan karın yarısını teklif ettik.