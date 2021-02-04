Volkan Demirel, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Volkan Demirel flaş açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel derbi hakkında şunları söyledi: "Geçen yıl derbide bir istisna yaşandı. 20 yılda bir, belki 50 yılda bir olur bu. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Fenerbahçe olarak yine bir seri yakalayacağız."

Volkan Demirel: "Melo, bana iki penaltı attı. Birini kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket etmiyorsa düz vuruyor. O yüzden ben de kurtardım ve güldüm."