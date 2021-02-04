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, - Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu!

Cumartesi günü oynanacak olan - Galatasaray derbisi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel, "Geçen yıl derbide bir istisna yaşandı. 20 yılda bir, belki 50 yılda bir olur bu. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Fenerbahçe olarak yine bir seri yakalayacağız." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 4.2.2021 20:51 ABONE OL
Volkan Demirel, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Volkan Demirel flaş açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel derbi hakkında şunları söyledi: "Geçen yıl derbide bir istisna yaşandı. 20 yılda bir, belki 50 yılda bir olur bu. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Fenerbahçe olarak yine bir seri yakalayacağız."

Volkan Demirel: "Melo, bana iki penaltı attı. Birini kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket etmiyorsa düz vuruyor. O yüzden ben de kurtardım ve güldüm."

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Volkan Demirel, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu!
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