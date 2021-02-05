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Son dakika haberler: Beşiktaş Başkanı 'den sert açıklama: Taş üstünde taş bırakmam

Son dakika haberleri... Ara transfer sezonunun ardından Beşiktaş Başkanı A Spor'da özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, transfer sürecini anlattı. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın önüne taş koydukları iddiaları için de şunları söyledi: "Şimdi diyorlar ki 'Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar'. Eğer hakemler Beşiktaş'ın önünü kesmeye kalkarsa, taş üstünde taş bırakmam!" Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı için de çok çarpıcı açıklamada bulundu. İşte Ahmet Nur Çebi'nin özel açıklamaları...

Giriş Tarihi: 5.2.2021 07:22 Son Güncelleme: 5.2.2021 07:22 ABONE OL
Son dakika haberler: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama: Taş üstünde taş bırakmam

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da özel röportajda transfer dönemini yorumladı. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Yaz sezonunda giden futbolcularımız oldu. El-Neny yerine Josef'i getirdik. Gökhan yerine Rosier'i getirdik. Welington getirildi. Burak gitti yerine Aboubakar'ı getirdik. Ghezzal'i getirdik. Larin geri geldi. Son zamanlarda hocamızın takıma kazandırmak istediği Ljajic sakatlıktan geri döndü. Transfer planımızı iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ara transfer dönemi çok sağlıklı bir dönem değildir. "

"ABDULLAH AVCI'NIN, BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörlerle 3 yıllık kontrat imzalamam. Abdullah Avcı, hocamızdır. Türk futboluna hizmet eden ve edecek bir simadır. Sayın Abdullah hocaya, yapmış olduğu kontratın içindeki farkı ödeyeceğimiz yazıyor. Bunlar hukuksal konulardır ama duygusal konulardır da. Onunla inanıyorum ki bir noktaya geleceğiz. Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'a zarar vereceğini hiç düşünmüyorum."

DORUKHAN AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi: Dorukhan bilinen bir futbolcu ama zorla güzellik olmaz. Onun kontratı önünde. İstiyorsa imzayı atar.

Ahmet Nur Çebi: "Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye transferi tabii ki rahatsız eder ama ücretini artırmam. Kulübümü bu konuma düşürmem. Fenerbahçe'den bana gelmiş bir gelişme yok."

HAKEMLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR: "TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAM"

Ahmet Nur Çebi: "Hakemlerin yaptıkları iş çok önemli ve değerli. Burada mümkün olduğu kadar adaletli ve vicdanlı olmaları gerekiyor. Ligin en iyi futbol oynayan takımı bana göre Beşiktaş. Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar diyorlar. Eğer hakemler Beşiktaş'ın önünü kesmeye kalkarsa, taş üstünde taş bırakmam!"

"SERGEN HOCAMLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş için en doğru yol, Sergen hocayla yola devam etmektir. O da konsantrasyonunu tamamen şampiyonluğa odaklamış durumda. Bugünün konusunda konuşacağımız tek şey bu. Bunlar içinde konuşacak son konu, kontrat konusu. Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız."

"TFF LİMİTLERİ AÇIKLASIN"

Ahmet Nur Çebi: TFF, kulüplerin limitleri ne kadar kullandığını açıklasın. Bu polemik de sona ersin.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA: TERCİHİM DEĞİL

Ahmet Nur Çebi: Türk futboluna hizmet etmek şereftir ama Kulüpler Birliği Başkanlığı tercihim değil. Biri Kulüpler Birliği Başkanı olmak isterse, destek olurum. Bizden ağabeylik görevi yapmamızı isterlerse, bize karşı tercih varsa, Kulüpler Birliği Başkanı da olurum. İki yükü de omuzlarıma alıp, devam ederim."

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Son dakika haberler: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama: Taş üstünde taş bırakmam
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