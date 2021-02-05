Son dakika haberler: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sert açıklama: Taş üstünde taş bırakmam

DORUKHAN AÇIKLAMASI

Ahmet Nur Çebi: Dorukhan bilinen bir futbolcu ama zorla güzellik olmaz. Onun kontratı önünde. İstiyorsa imzayı atar.

Ahmet Nur Çebi: "Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye transferi tabii ki rahatsız eder ama ücretini artırmam. Kulübümü bu konuma düşürmem. Fenerbahçe'den bana gelmiş bir gelişme yok."

HAKEMLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR: "TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAM"

Ahmet Nur Çebi: "Hakemlerin yaptıkları iş çok önemli ve değerli. Burada mümkün olduğu kadar adaletli ve vicdanlı olmaları gerekiyor. Ligin en iyi futbol oynayan takımı bana göre Beşiktaş. Beşiktaş'ı bu sene şampiyon yapmazlar diyorlar. Eğer hakemler Beşiktaş'ın önünü kesmeye kalkarsa, taş üstünde taş bırakmam!"

"SERGEN HOCAMLA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş için en doğru yol, Sergen hocayla yola devam etmektir. O da konsantrasyonunu tamamen şampiyonluğa odaklamış durumda. Bugünün konusunda konuşacağımız tek şey bu. Bunlar içinde konuşacak son konu, kontrat konusu. Sergen Yalçın istediği zaman kontratını uzatırız."

"TFF LİMİTLERİ AÇIKLASIN"

Ahmet Nur Çebi: TFF, kulüplerin limitleri ne kadar kullandığını açıklasın. Bu polemik de sona ersin.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA: TERCİHİM DEĞİL

Ahmet Nur Çebi: Türk futboluna hizmet etmek şereftir ama Kulüpler Birliği Başkanlığı tercihim değil. Biri Kulüpler Birliği Başkanı olmak isterse, destek olurum. Bizden ağabeylik görevi yapmamızı isterlerse, bize karşı tercih varsa, Kulüpler Birliği Başkanı da olurum. İki yükü de omuzlarıma alıp, devam ederim."