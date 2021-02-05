Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kadıköy’de 1 milyar 662 milyon TL’lik derbi

Kadıköy’de 1 milyar 662 milyon TL’lik

ile arasında oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL.

İHA
Giriş Tarihi: 5.2.2021 13:18 Son Güncelleme: 5.2.2021 13:26 ABONE OL
Kadıköy’de 1 milyar 662 milyon TL’lik derbi

Süper Lig'in 24. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 101 milyon 650 bin Euro'luk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 93 milyon Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 662 milyon TL.

Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Fernandes'in 13 milyon 500 bin Euro değeri bulunuyor. Onu Marcao 12 milyon Euro ve Christian Luyindama'nın 7 milyon 500 Euro değeri var. Fenerbahçe'nin en değerlisi ise kaleci Altay Bayındır. Altay'ın 11 milyon Euro değeri var. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'ın 10 milyon Euro, Mbwana Samatta'nın da 8 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitim için şartları belirledi
Son dakika haberler: Yol kesen HDP’li vekillere vatandaşlar tepki gösterdi!
Son dakika haber: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan kritik faiz açıklaması
SON DAKİKA! Ahmet Şık için harekete geçildi! Sokak çağrısına soruşturma!
Yeni anayasadan son dakika haberi: İşte yeni anayasanın maddeleri!
SON DAKİKA: Ünlü sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti! Hüner Coşkuner kimdir ve kaç yaşındaydı?
Son dakika haberi: Kansere yenik düşen Hüner Coşkuner'in ölmeden önceki son isteği yürekleri dağladı! Hüner Coşkuner bakın ablasından ne istemiş...
Son dakika haberi: Kadıköy’deki Boğaziçi eylemcileriyle ilgili flaş gelişme: 23 şüpheliden 2’si tutuklandı
Son dakika: Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu başladı!
Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadıköy’de 1 milyar 662 milyon TL’lik derbi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA