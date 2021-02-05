Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Fernandes'in 13 milyon 500 bin Euro değeri bulunuyor. Onu Marcao 12 milyon Euro ve Christian Luyindama'nın 7 milyon 500 Euro değeri var. Fenerbahçe'nin en değerlisi ise kaleci Altay Bayındır. Altay'ın 11 milyon Euro değeri var. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan'ın 10 milyon Euro, Mbwana Samatta'nın da 8 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.