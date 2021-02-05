Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ta Dorukhan için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı (Sabah.com.tr Özel)

Son dakika: 'ta Dorukhan için yapılacak teklif belli oldu! açıklamıştı (Sabah.com.tr Özel)

'ta 'ün sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz belli olmadı. A Spor yayınına katılan , Dorukhan ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini ifade etmişti. Dorukhan Toköz için teklif edilen miktar da belli oldu! Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun özel haberi...

Giriş Tarihi: 5.2.2021 15:05 Son Güncelleme: 5.2.2021 15:25 ABONE OL
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı Sabah.com.tr Özel

'ta uzun süredir sözleşmesiyle ilgili konular gündemde olan için Beşiktaş Başkanı A Spor'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı Sabah.com.tr Özel

Çebi, "Kendisiyle uzlaştık, anlaştık. Menajeri araya girerek yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı. Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Fenerbahçe'ye gitmesi beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı Sabah.com.tr Özel

DORUKHAN'A 7'DEN FAZLASI YOK!
yönetimi aylar öncesinde başlattıkları Dorukhan görüşmelerinde başkanın da kararıyla son tekliflerini Aralık ayında iletti. Siyah-beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. Beşiktaş'ın bu rakamdan yukarı çıkmayacağı ve tekliften ödün vermeyeceği iletildi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı Sabah.com.tr Özel

Kartal'a olumlu yanıt vermeyen 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya gitmek için menajerinin görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyor. Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut'un özellikle İtalya'da oyuncusuna kulüp baktığı ifade ediliyor. Başarılı orta sahayı geçtiğimiz yıl Udinese transfer etmek istemiş ancak sonuca varmamıştı. İtalyan ekibinin Dorukhan'ı o günden bu yana takibe devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı Sabah.com.tr Özel

CENK TOSUN GELECEĞE DÖNÜK
'ta uzun uğraşlar sonrası santrfor bölgesine Başkan 'nin isteğiyle Cenk Tosun transfer edilmişti. Siyah-beyazlılar sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcuyla gelecek yıllarda da birlikte olmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı Sabah.com.tr Özel

Çebi'nin de "Cenk ile uzun vadeli düşünüyorum" sözü sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanacağının işareti oldu. Başkan 'nin geçmişten bu yana yakın ilişkisi bulunan milli golcüyü çok sevdiği ve geldiği günden bu yana takıma katmak istediği biliniyordu.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı Sabah.com.tr Özel

Cenk transfer edilirken 4 ay için kadroya katıldığını düşünenlere başkanın, "Bu sezon hem Cenk'in hem bizim Cenk gibi bir isme ihtiyacı var. O burada yeniden kendine gelsin sezon sonunda kulübüyle görüşüp yola devam etmek için gerekeni yaparız. Şimdilik yarım sezon kiralayalım ancak gelecek sene onunla yola devam etmeyi de planlayalım" dediği ifade edildi.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Dorukhan için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı (Sabah.com.tr Özel)
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