Son dakika: Beşiktaş'ta Dorukhan için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı (Sabah.com.tr Özel)

Beşiktaş'ta uzun süredir sözleşmesiyle ilgili konular gündemde olan Dorukhan Toköz için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalar yaptı.
Çebi, "Kendisiyle uzlaştık, anlaştık. Menajeri araya girerek yurt dışında futbol oynama isteğini ön plana çıkardı. Dorukhan'ın önünde verdiğimiz teklif duruyor. O teklife imza atmak isterse atar, istemezse atmaz. Fenerbahçe'ye gitmesi beni rahatsız eder ama bu rahatsızlığın sonucunda 1 kuruş artırmam. Ya bu ayın sonuna kadar bu işi bitiririz ya da Dorukhan başka yerde topunu oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.
DORUKHAN'A 7'DEN FAZLASI YOK!
Beşiktaş yönetimi aylar öncesinde başlattıkları Dorukhan görüşmelerinde başkanın da kararıyla son tekliflerini Aralık ayında iletti. Siyah-beyazlılar milli futbolcuya 7 milyon TL garanti ve maç başı ücreti olarak da 100 bin TL önerdi. Beşiktaş'ın bu rakamdan yukarı çıkmayacağı ve tekliften ödün vermeyeceği iletildi.
Kartal'a olumlu yanıt vermeyen 24 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya gitmek için menajerinin görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyor. Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut'un özellikle İtalya'da oyuncusuna kulüp baktığı ifade ediliyor. Başarılı orta sahayı geçtiğimiz yıl Udinese transfer etmek istemiş ancak sonuca varmamıştı. İtalyan ekibinin Dorukhan'ı o günden bu yana takibe devam ettiği belirtildi.
CENK TOSUN GELECEĞE DÖNÜK
Beşiktaş'ta uzun uğraşlar sonrası santrfor bölgesine Başkan Ahmet Nur Çebi'nin isteğiyle Cenk Tosun transfer edilmişti. Siyah-beyazlılar sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcuyla gelecek yıllarda da birlikte olmanın planlarını yapıyor.
Çebi'nin de "Cenk ile uzun vadeli düşünüyorum" sözü sezon sonunda 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanacağının işareti oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçmişten bu yana yakın ilişkisi bulunan milli golcüyü çok sevdiği ve geldiği günden bu yana takıma katmak istediği biliniyordu.
Cenk transfer edilirken 4 ay için kadroya katıldığını düşünenlere başkanın, "Bu sezon hem Cenk'in hem bizim Cenk gibi bir isme ihtiyacı var. O burada yeniden kendine gelsin sezon sonunda kulübüyle görüşüp yola devam etmek için gerekeni yaparız. Şimdilik yarım sezon kiralayalım ancak gelecek sene onunla yola devam etmeyi de planlayalım" dediği ifade edildi.