Son dakika: Beşiktaş'ta Dorukhan için yapılacak teklif belli oldu! Ahmet Nur Çebi açıklamıştı (Sabah.com.tr Özel)

Cenk transfer edilirken 4 ay için kadroya katıldığını düşünenlere başkanın, "Bu sezon hem Cenk'in hem bizim Cenk gibi bir isme ihtiyacı var. O burada yeniden kendine gelsin sezon sonunda kulübüyle görüşüp yola devam etmek için gerekeni yaparız. Şimdilik yarım sezon kiralayalım ancak gelecek sene onunla yola devam etmeyi de planlayalım" dediği ifade edildi.