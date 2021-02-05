Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

: 'den maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

'da derbi hazırlıkları devam ederken kadro tercihi hakkında da haberleri peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör , 9 ismi belirledi. Sağ bek pozisyonunda Martin Linnes'in mi yoksa yeni transfer Yedlin'in mi oynayacağı merak ediliyor. Sağ kanatta da Emre Kılınç ile Oğulcan Çağlayan arasında forma rekabeti var. Yeni golcü Mostafa Mohamed'in de ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu...

Giriş Tarihi: 5.2.2021 09:09 Son Güncelleme: 5.2.2021 09:12 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

Geçen sezon Kadıköy'de 'yi yenerek 20 senelik hasrete son veren , bu sene de ezeli rakibini mağlup edip liderliğe yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'dan haberleri üst üste geliyor. Deneyimli teknik adam 'in bu maçta sağ bekte ve forvette kime forma şansı vereceği henüz belli olmadı. Kariyerine birçok derbi maçı oynamış Arda Turan'ın forması ise garanti. İşte son dakika gelişmeleri...

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

SON DAKİKA: GALATASARAY'DA YENİ TRANSFER İLK 11'DE OLACAK MI?

İki formaya tam dört aday var! İyiden iyiye derbi havasına giren 'da, derbisinde ilk 11 başlayacak isimler büyük ölçüde belli oldu. Kaptan Fernando Muslera ile Ryan Donk ve Marcao'nun yeri garanti...

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

Kalede Muslera, stoperde Donk-Marcao ikilisi, sol bekte Saracchi, orta sahada Taylan, Belhanda ve Arda, sol açıkta Onyekuru'nun yeri garanti. Yeni transfer Yedlin de sağ bekte Linnes yerine tercih edilecek.

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

Derbide ilk 11'deki 9 oyuncusunu belirleyen Terim, kalan 2 forma için son kararını henüz vermedi. Emre Kılınç ve iyileşen Oğulcan sağ açık, Babel ve Mostafa Mohamed forvet için kıyasıya rekabet halinde. Terim, bugün yapılacak taktik çalışmada kadroyla ilgili son kararını verecek.

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

DERBİDE YERİ GARANTİ OLANLAR!

Fernando Muslera, Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Henry Onyekuru...

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

Orta sahanın sağında Emre Kılınç'ın mı yoksa Oğulcan Çağlayan'ın mı forma giyeceği henüz belli olmadı! Öte yandan yeni transfer Mostafa Mohamed'in de derbi kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

, forvet bölgesinde Ryan Babel'e forma şansı verecek. Hollandalı yıldızın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Babel'in derbi tecrübesinin daha fazla olması nedeniyle Mostafa Mohamed'in ikinci yarıda oyuna girmesi Terim'in planları arasında yer alıyor.

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in de derbisinin kadrosunda olması beklenmiyor. A Spor canlı yayınında bilgilerini aktaran Emre Kaplan, Portekizli orta saha oyuncusunun henüz takımla birlikte idmana çıkamadığını bu nedenle derbi kadrosunda olma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurguladı.

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı derbisinde forma giyemeyecek. DHA'nın aktardığı bilgisine göre Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

DHA'nın aktardığı haberine göre Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, derbisinde forma giyemeyecek. Bu sezon 'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo, geçen sezonki Galatasaray derbisinde de forma giyememişti. Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'nin son idmanında da yer almadı.

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

Ahmet Selim Kul'un A Spor canlı yayınında aktardığı bilgilere göre 'de Luiz Gustavo yerine Jose Sosa'nın oynaması bekleniyor. Volkan Demir de Sabah Gazetesi'ndeki haberde Erol Bulut'un B planının Sosa olduğunu ifade etmişti. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel derbi 11'i...

Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

ALTAY, NAZIM, SERDAR, SZALAİ, CANER, OZAN, SOSA, MERT HAKAN, VALENCİA, OSAYİ, SAMATTA

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Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...
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