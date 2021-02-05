Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

Geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek 20 senelik hasrete son veren Galatasaray, bu sene de ezeli rakibini mağlup edip liderliğe yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'dan son dakika haberleri üst üste geliyor. Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in bu maçta sağ bekte ve forvette kime forma şansı vereceği henüz belli olmadı. Kariyerine birçok derbi maçı oynamış Arda Turan'ın forması ise garanti. İşte son dakika gelişmeleri...
SON DAKİKA: GALATASARAY'DA YENİ TRANSFER İLK 11'DE OLACAK MI?
İki formaya tam dört aday var! İyiden iyiye derbi havasına giren Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinde ilk 11 başlayacak isimler büyük ölçüde belli oldu. Kaptan Fernando Muslera ile Ryan Donk ve Marcao'nun yeri garanti...
Kalede Muslera, stoperde Donk-Marcao ikilisi, sol bekte Saracchi, orta sahada Taylan, Belhanda ve Arda, sol açıkta Onyekuru'nun yeri garanti. Yeni transfer Yedlin de sağ bekte Linnes yerine tercih edilecek.
Derbide ilk 11'deki 9 oyuncusunu belirleyen Terim, kalan 2 forma için son kararını henüz vermedi. Emre Kılınç ve iyileşen Oğulcan sağ açık, Babel ve Mostafa Mohamed forvet için kıyasıya rekabet halinde. Terim, bugün yapılacak taktik çalışmada kadroyla ilgili son kararını verecek.
DERBİDE YERİ GARANTİ OLANLAR!
Fernando Muslera, Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Henry Onyekuru...
Orta sahanın sağında Emre Kılınç'ın mı yoksa Oğulcan Çağlayan'ın mı forma giyeceği henüz belli olmadı! Öte yandan yeni transfer Mostafa Mohamed'in de derbi kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fatih Terim, forvet bölgesinde Ryan Babel'e forma şansı verecek. Hollandalı yıldızın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Babel'in derbi tecrübesinin daha fazla olması nedeniyle Mostafa Mohamed'in ikinci yarıda oyuna girmesi Terim'in planları arasında yer alıyor.
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in de Fenerbahçe derbisinin kadrosunda olması beklenmiyor. A Spor canlı yayınında son dakika bilgilerini aktaran Emre Kaplan, Portekizli orta saha oyuncusunun henüz takımla birlikte idmana çıkamadığını bu nedenle derbi kadrosunda olma ihtimalinin çok düşük olduğunu vurguladı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan Luiz Gustavo, geçen sezonki Galatasaray derbisinde de forma giyememişti. Brezilyalı yıldız Fenerbahçe'nin son idmanında da yer almadı.
Ahmet Selim Kul'un A Spor canlı yayınında aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe'de Luiz Gustavo yerine Jose Sosa'nın oynaması bekleniyor. Volkan Demir de Sabah Gazetesi'ndeki haberde Erol Bulut'un B planının Sosa olduğunu ifade etmişti. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel derbi 11'i...
ALTAY, NAZIM, SERDAR, SZALAİ, CANER, OZAN, SOSA, MERT HAKAN, VALENCİA, OSAYİ, SAMATTA