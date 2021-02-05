Son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçe maçına sürpriz kadro! Yeni transfer ayağının tozuyla ilk 11'de...

Geçen sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek 20 senelik hasrete son veren Galatasaray, bu sene de ezeli rakibini mağlup edip liderliğe yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'dan son dakika haberleri üst üste geliyor. Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in bu maçta sağ bekte ve forvette kime forma şansı vereceği henüz belli olmadı. Kariyerine birçok derbi maçı oynamış Arda Turan'ın forması ise garanti. İşte son dakika gelişmeleri...