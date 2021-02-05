Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde yok!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın transferin son günlerinde Benfica'dan kadrosuna kattığı Portekizli orta saha, Sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer almadı. 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisi kadrosunda yer almayacak. Türkiye'ye gelmeden önce koronavirüse yakalanan Fernandes, özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti ve 5 günlük karantina sürecine girmişti.
Giriş Tarihi: 5.2.2021 18:24Son Güncelleme: 5.2.2021 18:25ABONE OL
Galatasaray'ın transferin son günlerinde Benfica'dan kadrosuna kattığı Portekizli orta saha, Sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer almadı. 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisi kadrosunda yer almayacak. Türkiye'ye gelmeden önce koronavirüse yakalanan Fernandes, özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti ve 5 günlük karantina sürecine girmişti.