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Son dakika: 'ın yeni transferi , derbisinde yok!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın transferin son günlerinde 'dan kadrosuna kattığı Portekizli orta saha, Sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer almadı. 22 yaşındaki futbolcunun derbisi kadrosunda yer almayacak. 'ye gelmeden önce koronavirüse yakalanan Fernandes, özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti ve 5 günlük karantina sürecine girmişti.

Giriş Tarihi: 5.2.2021 18:24 Son Güncelleme: 5.2.2021 18:25 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde yok!
Galatasaray'ın transferin son günlerinde Benfica'dan kadrosuna kattığı Portekizli orta saha, Sarı-kırmızılıların son antrenmanında yer almadı. 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisi kadrosunda yer almayacak. Türkiye'ye gelmeden önce koronavirüse yakalanan Fernandes, özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti ve 5 günlük karantina sürecine girmişti.

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde yok!
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