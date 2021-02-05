Son dakika: Volkan Demirel'den canlı yayında Galatasaray'a gönderme! "Ben başka goller attım..."

VOLKAN DEMİREL'DEN GÖNDERME: BEN GALATASARAY'A ÇOK GOL ATTIM!

Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı ve Mehmet Auirelio Fenerbahçe TV'de derbiye özel açıklamalarda bulundu. Selçuk Şahin'in Galatasaray'a attığı gollerden bahsederken araya giren Volkan Demirel, "Ben Galatasaray'a başka goller attım." dedi. Volkan Demirel ayrıca Roberto Mancini'ye yapılan nazire hakkında da uzun yıllar sonra yeniden konuştu.

İşte Volkan Demirel'in o açıklamaları...

"Ben derbide hiç gol atmadım, başka türlü goller attım ben. Mancini bir ara sürekli kağıt gönderiyordu. Biz de şampiyon olunca kağıt dolaştırdık. Çok güzel anlardı. Karagümrük maçıydı. Selçuk oyuna girdi en son bana getirdi, Şampiyon Fenerbahçe yazısını gösterdim. Keşke bu maç seyircili olsaydı, seyircimizin de bizimle birlikte olmasını isterdik dün akşam dediğim gibi keşke bu bayramı onlar da sahalarında izleseydi."