Aykut Kocaman: Galibiyet hasretimiz uzadı

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bulunduğumuz durum, son haftalardaki başarısız sonuçlar, kolay gol yeme surumu, ciddi sakatlık sorunu yan yana gelince bize göre daha uyumlu gözüken, seçim yapma açısında da bize göre daha avantajlı olan rakiple oynadık. Moral gücünün de etkisiyle 3 maçta 7 puan almanın, bizim için kan kaybetme halini düşününce bizim için zor olacağı aşikardı. 10-15 dakikalık periyot da böyle geçti. Sonra oyuna dengeyi kurup ataklar yaptık hem penaltı hem penaltıya yakın diyebiliriz bir kafa vuruşu, kaleci tarafından muhteşem kurtarışı oyunu ele aldığımızın göstergesiydi. İkinci yarı biraz dinlenince Karagümrük'ün aynı şeyleri yapacağını tahmin ediyorduk. İkinci yarının 10-15 dakikasını doğru geçirmek bizim için önemliydi. İkinci yarının ikinci bölümüne doğru taşımak doğru olacaktı. Maçın ikinci yarısının başlarında yenen golden sonra ritim değişti. Daha çok rakip kaleye gitmeye başladık. Milimetrik ofsaytla iptal olan gol ve birçok pozisyon yakaladık ama atamadık. Son 10 15 dakika şuursuz bir oyuna döndü bizim için. Bize nefes aldıracak galibiyetin hasreti biraz daha uzadı" ifadelerini kullandı.



SAKATLARIN DURUMU

Sakatların ne zaman takıma dahil olacağı yönündeki bir soruyu ise Kocaman, şöyle cevapladı: "Mahmut çıktıktan sonra saha yerleşimindeki sıkıntılarımız arttı. Ömer Ali'nin son durumlarını bilmiyoruz. Dönecekler açısında şu an bir tek Berkay'ın belki ihtimali var ama o da ne kadar hazır olma ihtimali ne bilmiyorum. 19'una kadarki süreci bu şekilde geçirmek zorundayız gibi gözüküyor. 19'undaki sonraki Trabzon maçından sonra 7-8 günlük bir aramız var. Bu arada alabileceğimiz kadar puan almak hedefimiz."



"BU ZOR YOLLARDAN BİRİ DE FENERBAHÇE'DEN GEÇİYOR"

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen başarılı teknik adam, "Son dönemlerde Başakşehir Avrupa alışkanlıkları olan takım görüntüsü olan bir kulüp. Bunun için en kestirme yol kupa gözüküyor. Ancak güçlü bir yol olduğu gerçek. Bu zor yollardan biri de Fenerbahçe'den geçiyor. Güçlü zorluklarla dolu ama deneyeceğiz. Kupa önemli şu anki durum itibarıyla biraz daha önemli diyebilirim" şeklinde konuştu.