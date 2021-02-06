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Başkan Yardımcısı Günay: "Seyirci konusunda gerekli başvuruyu yapacağız"

Süper Lig'in 24. haftasında , 'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, karşılaşmanın ardından protokol tribününün bulunduğu yerde 3 bin kişi olduğunu belirterek, "Gerekli başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 6.2.2021 22:41 Son Güncelleme: 6.2.2021 23:21 ABONE OL
Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay: Seyirci konusunda gerekli başvuruyu yapacağız

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından stat çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, "Protokol tribününe 1000 kişi alınması gerekirken 3 bin kişi alınmış. Bununla alakalı olarak gerekli yerlerle gereken başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı. Günay, tribünde yaşanan gerginlikle ilgili olarak sorulan soruya ise "Bunlar olabilecek şeyler. Anlık bir durumdu geçti bitti" diye konuştu.

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Günay: "Seyirci konusunda gerekli başvuruyu yapacağız"
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