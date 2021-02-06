Galatasaray'dan Kadıköy galibiyeti sonrası Mesut Özil göndermesi!

Süper Lig'de 24. haftada oynanan derbi maçında kazanan Galatasaray oldu. Çok net pozisyonların kaçtığı maçta tek gol Mostafa Mohamed'den geldi. Galatasaray bu galibiyetle Kadıköy'de üst üste 2. maçını da kazanmış oldu.
Mesut Özil transferi öncesi "Gel gündüzle gece olalım" sözlerini paylaşarak transfer fitilini ateşlemişti. Bugünkü Kadıköy galibiyeti sonrası Galatasaray, resmi Twitter hesabından "Hatırla sevgili, o mesut geceyi..." mesajıyla bir video paylaşarak Mesut Özil göndermesinde bulundu.
🎶 Hatırla sevgili, o mesut geceyi... 😉 pic.twitter.com/cPRU8MX8w7— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 6, 2021