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'dan Kadıköy galibiyeti sonrası göndermesi!

, Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de 'in attığı tek golle 'yi 1-0 mağlup etti ve averajla yeni lider oldu. Maç sonrası Galatasaray'ın resmi hesabı, göndermesinde bulunarak bir video paylaştı.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 23:10 Son Güncelleme: 6.2.2021 23:19 ABONE OL
Galatasaray'dan Kadıköy galibiyeti sonrası Mesut Özil göndermesi!

Süper Lig'de 24. haftada oynanan derbi maçında kazanan Galatasaray oldu. Çok net pozisyonların kaçtığı maçta tek gol Mostafa Mohamed'den geldi. Galatasaray bu galibiyetle Kadıköy'de üst üste 2. maçını da kazanmış oldu.

Mesut Özil transferi öncesi "Gel gündüzle gece olalım" sözlerini paylaşarak transfer fitilini ateşlemişti. Bugünkü Kadıköy galibiyeti sonrası Galatasaray, resmi Twitter hesabından "Hatırla sevgili, o mesut geceyi..." mesajıyla bir video paylaşarak Mesut Özil göndermesinde bulundu.

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Galatasaray'dan Kadıköy galibiyeti sonrası Mesut Özil göndermesi!
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