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derbiyi sabah.com.tr'ye değerlendirdi! "Gustavo'nun yokluğunda çare olur..."

Türkiye'nin en deneyimli teknik adamlarından biri olan , 'in 24. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı. Şampiyonluk yolunda son derece kritik olan zorlu derbi öncesi Sabah Spor'a konuşan Karaman, maçın kilidini orta saha oyuncularının belirleyeceğini ifade etti. Karaman, 'un Gustavo'nun boşluğunu 3'lü savuma ile kapatabileceğini vurguladı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 6.2.2021 17:20 Son Güncelleme: 6.2.2021 17:22 ABONE OL
Hikmet Karaman derbiyi sabah.com.tr'ye değerlendirdi! Gustavo'nun yokluğunda çare olur...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 48 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler ile 45 puanla ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılıların zorlu mücadelesini Hikmet Karaman değerlendirdi.

Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin 3'lü savunma ile oynayabileceğini ifade etti

İşte Karaman'ın o sözleri...

"Galatasaray'da Fatih Terim elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Muslera'nın takıma katılması, Taylan'ın 6 numaradaki gelişimi, Babel'in santrfora geçmesi, Arda Turan'dan maksimum verim alınması, Halil Dervişoğlu transferi, Onyekuru'un gelişi Fatih Hoca için gelecek maçlarda bir teknik adamın elini güçlendiren hamleler olarak dikkat çekiyor. Çünkü bugüne kadar mevcut kadrodan bir şeyler yapmaya çalıştı. Şu anda eli güçlendi.

Fenerbahçe ise sezon başı diğer takımlar hazır değilken ligde farklı bir konuma gelebilirdi. Özellikle üst üste üç maçtan mağlup ayrılması puan farkının kapanmasına neden oldu. Buna rağmen toparlandı. Son maçtaki performansına baktığımızda sakatlanan Luiz Gustavo, oyundan çıktıktan sonra Erol Hoca orayı Ozan ve Mert Hakan ikilisi ile doldurdu.

Maç içerisnde de rakibine çok net pozisyonlar verdi. Sorun şu ki 6 numaranız, yani Gustavo stilindeki oyuncunuz olmadığında oraya bir oyuncu bulmak zorundasınız. Hatayspor maçında bu eksiklik görüldü. Gustavo'nun yerini nasıl dolduracak?

Mesut büyük bir transfer. Bu transfer Fenerbahçe'ye büyük katkı yapar, saha içinde problem çözer. Bu akşamki maçta kriterler değerlendirildiğde Gustavo'nun eksikliğini Erol Hoca'nın nasıl kapatacğı soru işareti, çünkü buradaki eksikliği kapatamazsa çok sıkıntı yaşar.

Gustavo olmadığında Serdar, Szalai, Lemos'a dönebilir mi? Hatay maçında bunu düşünmüştüm. Galatasaray maçı öncesinde oradaki oyuncu çok önemli. Orada bir oyuncu bulamazsa en iyi alternatif üçlüye dönüp merkezi kapatması. Çözüm bulur. Maçın skorunu merkez orta saha belirleyecek. Buna da ek olarak kalecilerin performansı da maça etki edecek. Altay da Muslera da çok formda."

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Hikmet Karaman derbiyi sabah.com.tr'ye değerlendirdi! "Gustavo'nun yokluğunda çare olur..."
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