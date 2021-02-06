Hikmet Karaman derbiyi sabah.com.tr'ye değerlendirdi! "Gustavo'nun yokluğunda çare olur..."

Maç içerisnde de rakibine çok net pozisyonlar verdi. Sorun şu ki 6 numaranız, yani Gustavo stilindeki oyuncunuz olmadığında oraya bir oyuncu bulmak zorundasınız. Hatayspor maçında bu eksiklik görüldü. Gustavo'nun yerini nasıl dolduracak?

Mesut büyük bir transfer. Bu transfer Fenerbahçe'ye büyük katkı yapar, saha içinde problem çözer. Bu akşamki maçta kriterler değerlendirildiğde Gustavo'nun eksikliğini Erol Hoca'nın nasıl kapatacğı soru işareti, çünkü buradaki eksikliği kapatamazsa çok sıkıntı yaşar.