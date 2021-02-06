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: İzleyenlere keyif verdiğimizi düşünüyorum

'in 24. haftasında , deplasmanda 'yı 4-1 mağlup etti. Maçtan sonra konuşan Teknik Direktörü , "İkinci golü bulduktan sonra maç çözüldü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir aile ortamımız var. Bundan sonra da inşallah bu başarılara devam ederiz. Takımda çok güzel bir birliktelik var. İzleyenlere keyif verdiğimizi düşünüyorum. Hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 6.2.2021 16:59 ABONE OL
Ömer Erdoğan: İzleyenlere keyif verdiğimizi düşünüyorum

Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, "İkinci golü bulduktan sonra maç çözüldü. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ömer Erdoğan, "Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü bizdeydi. Kasımpaşa'nın çabuk hücumlarla pozisyon arayacağını biliyorduk. Çok fazla pozisyon vermedik. Golü de bulduk ve soyunma odasına 1-0 önde gittik. Oyuncularıma rahatlamamamız ve bunun devamını getirmemiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda 15-20 dakika baskı yedik. Rakip 1-1'i yakaladı. Daha sonra yaptığımız oyuncu değişiklikleri takıma enerji kattı. İkinci golü bulduktan sonra maç çözüldü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir aile ortamımız var. Bundan sonra da inşallah bu başarılara devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Takım ve oyun anlayışlarıyla ilgili de görüşlerini aktaran Erdoğan, "Takımın hepsi çok karakterli ve düzgün insanlar. İyi profesyoneller. Oynatmak istediğimiz oyunu ve sistemi hep üzerine koyarak devam ettiriyorlar. Biz de hem kendimizi hem de oyuncularımızı geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Takımda çok güzel bir birliktelik var. İzleyenlere keyif verdiğimizi düşünüyorum. Hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız çalışmalarla rakibi pozisyona sokmamaya çalışıyoruz. Bu skorları elde etmemizde herkesin eşit payı var." diye konuştu.

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Ömer Erdoğan: İzleyenlere keyif verdiğimizi düşünüyorum
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