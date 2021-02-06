'SAINT-ETIENNE İLE ANLAŞTI' HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray, bu transferde Fransız ekibi St. Etienne ile büyük bir rekabet içerisine girmiş, Mohamed'in Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı haberleri alınırken, sarı-kırmızılı cephede bu gelişme üzüntüyle karşılanmıştı. Ancak transferin son günlerine girilirken Zamalek basın sözcüsü 'komisyon' iddiası nedeniyle Mısırlı futbolcuyu Fransız kulübüne göndermekten vazgeçtiklerini söylemişti

Zamalek'in kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık" şeklinde açıklama yapmıştı.