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Saint-Etienne'den 'ın transferine tepki!

Saint-Etienne Başkanı , 'in 'a transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caiazzo, "'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek, Galatasaray'dan neden 2 milyon doları kabul etti? Bu karar çok ilginç ve şaşırtıcıydı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 13:36 Son Güncelleme: 6.2.2021 13:40 ABONE OL
Saint-Etienne'den Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferine tepki!

Galatasaray'ın Mısır kulübü Zamalek'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed için çarpıcı açıklamalar geldi. Saint-Etienne Başkanı Bernard Caiazzo, Galatasaray ile girdikleri ve kaybettikleri transfer mücadelesi hakkında konuştu.

"ZAMALEK NEDEN GALATASARAY'I KABUL ETTİ?"
Mısır basınına konuşan Caiazzo, "Zamalek'e nakit 5 milyon dolar önerdik. Şu anda herkes finansal krizde, bizim teklifimize rağmen Zamalek, Galatasaray'dan neden 2 milyon doları kabul etti? Bu karar çok ilginç ve şaşırtıcıydı. Galatasaray parayı hemen ve düzenli ödemeyecek. Mostafa Mohamed'i kadrolarına katmak için bir oyuncu göndermek zorundalardı. Zamalek'in neden böyle bir karar verdiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TOPLAMDA 6 MİLYON DOLAR ÖDEYEBİLİR
Galatasaray, 1,5 yıllığına kiraladığı Mustafa Muhammed için Zamalek'e 2 milyon dolar kiralama bedeli ödeyeceğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon sonuna kadar 4 milyon dolar ödediği takdirde oyuncunun bonservisini alacak.

'SAINT-ETIENNE İLE ANLAŞTI' HABERLERİ ÇIKMIŞTI
Oyuncu ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray, bu transferde Fransız ekibi St. Etienne ile büyük bir rekabet içerisine girmiş, Mohamed'in Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına vardığı haberleri alınırken, sarı-kırmızılı cephede bu gelişme üzüntüyle karşılanmıştı. Ancak transferin son günlerine girilirken Zamalek basın sözcüsü 'komisyon' iddiası nedeniyle Mısırlı futbolcuyu Fransız kulübüne göndermekten vazgeçtiklerini söylemişti

Zamalek'in kulüp sözcüsü yaptığı açıklamada "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Saint-Etienne'den Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferine tepki!
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