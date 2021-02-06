Son dakika: Bursaspor'da 11 koronavirüs vakası!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da koronavirüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 11 kişi salgına yakalandı. Bugün yapılan testlerde 8'i futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İşte o açıklama:

"Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır.

4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir."