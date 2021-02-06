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: Galatasaray derbisi öncesi konuştu! "Oyunculara ve bize küfürler edildi..."

, - Galatasaray maçından önce açıklamalarında bulundu. Yayıncı kuruluşun mikrofonlarına konuşan Fatih Terim, localardaki kişilerin Galatasaraylı futbolculara, çalışanlara ve teknik heyete küfürler ettiğini ifade ederek 'nin de buna izin verdiğini vurguladı. Fatih Terim ayrıca temsilcilerin de duruma müdahale etmediğini belirtti.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 18:36 Son Güncelleme: 6.2.2021 18:47 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi konuştu! Oyunculara ve bize küfürler edildi...

Son dakika haberi... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanacak maçtan önce açıklamalarda bulundu. Fatih Terim geçen sezon Kadıköy'de 21 yıllık hasrete son verdiği derbide giydiği Galatasaray eşofman üstünü bugün de üzerinden çıkarmadı. Fatih Terim, kendilerine hakaret edildiğini ifade etti. İşte Fatih Terim'in maç önü açıklamaları...

SEYİRCİ YOK DENDİ AMA...

"Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... 6222 denen bir şey var, bunun uygulamasını da istiyoruz. Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Maçın neyini konuşayım... Demek ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor"

"Karşılaşmayla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımız tahmin ediyoruz ama seyirci var. Localar da dolu. Sahaya çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler var. Biz tespit ediyoruz, temsilcilerin bir şey dediği yok. Önce bunu bir halledelim. Seyircisiz bir maçta bu kadar Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür... Kimsenin hakkı yok. Dün Galatasaray, bakanlığa, valiliğe de müracaat etti. Her röportaja gelen sözlü hakaret yiyor. Neyini konuşacağız maçın?"

EROL BULUT: MAÇA MOTİVEYİZ!

Birkaç eksiğimiz var ama bu demek değil ki Fenerbahçe sahaya eksik çıkacak. Yerlerine oynayacak arkadaşlara da güveniyoruz. Bugün takımımızdan beklentimiz mücadeleyi en üst düzeyde sergilemek, üç puanı almak. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz, liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbilerin havasını çok iyi bilen oyuncularımız var, takımımızı da her şeyiyle iyi motive etti. Takım bugün sahaya kazanmak için çıkacak.

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Son dakika: Fatih Terim Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi konuştu! "Oyunculara ve bize küfürler edildi..."
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