Son dakika: Fatih Terim'den köstebek önlemi! İlk 11 sızmasın diye çift kale maç yaptırmadı...

FALCAO RİSKE EDİLMEDİ...

Madrid'den pazartesi günü dönen Radamel Falcao, üç gün boyunca idmanlarda kendisini denedi. "Hiçbir ağrı hissetmiyorum" diyen ve derbide kadroda olmak isteyen Falcao'yu Fatih Terim Kadıköy'e götürmedi. Maç eksiği bulunan Kolombiyalı golcü riske edilmezken, Feghouli de hazır olmadığı için 21 kişilik Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı.