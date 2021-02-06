Son dakika: Fatih Terim'den köstebek önlemi! İlk 11 sızmasın diye çift kale maç yaptırmadı...

Son dakika... Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Kadıköy deplasmanında totemi bozmadı. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgilere göre Fatih Terim, ilk 11'in sızmasını engellemek için derbi öncesindeki son idmanda çift kale maç yaptırmadı. Fatih Terim, Başakşehir maçının aksine Etebo ve Babel'i yedek soyundurup Belhanda ve Mohamed'e forma şansı verdi.
Fatih Terim geçen sezon Kadıköy'de 21 yıllık hasrete son verdiği derbide giydiği Galatasaray eşofman üstünü bugün de üzerinden çıkarmadı. Fenerbahçe maçları dışında bu kombinasyonu giymeyen Terim'i Florya'dan aşçısından çaycısına kadar tesis çalışanları uğurladı. Galatasaray kafilesini Kadıköy'e kadar eskortluk yapan polisler de tesis çıkışında toplu halde İmparator'la hatıra fotoğrafı çektirdi.
ETEBO-BABEL KULÜBEYE, BELHANDA-MOHAMED İLK 11'E...
Galatasaray 3-0 kazandığı Başakşehir maçı 11'inden Fenerbahçe derbisinde 2 değişikliğe gitti. Orta sahada Etebo yerine Belhanda görev yaparken, beklenen değişiklik ileri uçta gerçekleşti. Babel'i kulübeye çeken Fatih Terim derbiye Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'le başladı. Terim, Muslera'nın önündeki Linnes-Donk-Marcao-Saracchi'den oluşan savunma hattını bozmadı. Yeni transferlerden ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin yedek soyundu.
FALCAO RİSKE EDİLMEDİ...
Madrid'den pazartesi günü dönen Radamel Falcao, üç gün boyunca idmanlarda kendisini denedi. "Hiçbir ağrı hissetmiyorum" diyen ve derbide kadroda olmak isteyen Falcao'yu Fatih Terim Kadıköy'e götürmedi. Maç eksiği bulunan Kolombiyalı golcü riske edilmezken, Feghouli de hazır olmadığı için 21 kişilik Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı.
GEDSON YETİŞMEDİ...
20 Ocak'ta koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Gedson Fernandes'in üst üste üç Covid-19 testi negatif sonuç verdi. Akciğer filmi de temiz çıkan ve kendisini iyi hisseden Gedson, TFF'nin protokolüne takılmadı ancak İngiltere'den gelenlere uygulanan karantina süresi nedeniyle derbiye yetişemedi. Portekizli yıldız pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlıyor.
YİNE KAMPA GİRMEDİLER...
Üç aydır İstanbul'da oynanan maçlar öncesinde tesiste kampa girmeyen sarı-kırmızılı takım, yine geceyi evinde geçirdi. Sabah Florya'da kahvaltıda buluşan futbolcular tek kişilik odalarında dinlenmeye çekilip Kadıköy'e hareket saatini bekledi. Tüm tesis çalışanlarının kapıdan uğurladığı Galatasaray kafilesi, Ülker Stadı'na giriş esnasında otobüsün camlarına vurarak derbi havasına girdiler.
CENGİZ YALNIZ BIRAKMADI...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz üç sezondur olduğu gibi dün de Fenerbahçe deplasmanında protokol tribününde yerini aldı. Sarı-kırmızılı yönetim tam kadro halinde derbiye gelirken, 25 kişilik listeye 100'den fazla kulüp üyesinden talep geldi.