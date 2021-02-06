Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol atan Mostafa Mohamed tarihe geçti

Son dakika: Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Kadıköy'de karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin mücadelesinde ilk yarı 0-0 sona erdi.
GOL ATAN İLK MISIRLI...
Maçın 54. dakikasında ise Galatasaray'ın golü geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Mostafa Mohamed, penaltıdan ağları havalandırarak ilk golünü atmıştı. 23 yaşındaki golcü Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi.
Müsabakanın 54. dakikasında Fenerbahçe'ye golünü atan Mohamed takımını 1-0 öne geçirirken, adını da tarihe yazdırdı.
Zamalek'ten alınan forvet, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı futbolcu oldu. Mohamed aynı zamanda zorlu rekabette gol atan 28. ülke vatandaşı olarak da kayıtlara geçti.