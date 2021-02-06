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Son dakika... - derbisinde gol atan tarihe geçti

Son dakika... 'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sarı-kırmızılı takımın yeni transferi tarihe geçti. Maçın 54. dakikasında sarı-lacivertli takımın filelerini havalandıran 23 yaşındaki forvet, derbide gol atan ilk Mısırlı futbolcu oldu. Mohamed aynı zamanda ezeli rekabette gol atan 28. ülke vatandaşı olarak kayıtlara geçti.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 20:39 Son Güncelleme: 6.2.2021 20:40 ABONE OL
Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol atan Mostafa Mohamed tarihe geçti

Son dakika: Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Kadıköy'de karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin mücadelesinde ilk yarı 0-0 sona erdi.

GOL ATAN İLK MISIRLI...

Maçın 54. dakikasında ise Galatasaray'ın golü geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Mostafa Mohamed, penaltıdan ağları havalandırarak ilk golünü atmıştı. 23 yaşındaki golcü Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi.

Müsabakanın 54. dakikasında Fenerbahçe'ye golünü atan Mohamed takımını 1-0 öne geçirirken, adını da tarihe yazdırdı.

Zamalek'ten alınan forvet, Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan ilk Mısırlı futbolcu oldu. Mohamed aynı zamanda zorlu rekabette gol atan 28. ülke vatandaşı olarak da kayıtlara geçti.

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Son dakika... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol atan Mostafa Mohamed tarihe geçti
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