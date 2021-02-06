Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray derbisinde son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de dev derbi! Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. İki takımın ilk 11'leri dakikalar sonra belli olacak. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray'da da Sofiane Feghouli ve yeni transfer Gedson Fernandes kadroda olmayacak. Galatasaray, son Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. İşte muhtemel 11'ler. İşte kritik maçtan son dakika bilgileri...
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangre, Caner, Serdar Aziz, Szalai, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Thiam
Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marco, Donk, Yedlin, Belhanda, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel
2 TAKIMIN DA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine turuncu formayla çıkacak.
Fenerbahçe çubuklu forma, lacivert şort ve konç ile sahada olacak.
Henry Onyekuru, Fenerbahçe karşısında sahaya çıktığı son iki Süper Lig deplasmanında da gol attı.
LUİZ GUSTAVO ANTRENMANA KATILMADI
Luiz Gustavo'nun son antrenmanda da yer almadığını duyduk. Hatay maçından beri hiçbir antrenmana katılmadı.
2 TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 128'inci randevularına çıkıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 127 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 50-34'lük üstünlüğü bulunuyor (43B).
Galatasaray'ı Süper Lig'de yedi maçtır yenemeyen Fenerbahçe (6B 1M), rakibine karşı daha uzun bir galibiyet hasretini Haziran 1983-Eylül 1986 arasında yaşamıştı (8 maç).
Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (50) ve gol yediği (158) rakibi Fenerbahçe.