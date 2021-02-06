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Son dakika: derbisinde son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

- derbisi öncesinde son dakika haberleri peş peşe geliyor. ’de derbi heyecanına az bir süre kaldı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Kadıköy’de ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Saat 19:00’da başlayacak olan maçı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır. A Spor ekranlarında son dakika gelişmesini aktaran Volkan Demir, bu maçta Samatta'nın ilk 11'de forma giyeceğini açıkladı. Ayrıca maçın VAR hakemi Ali Palabıyık oldu.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 17:15 Son Güncelleme: 6.2.2021 17:21 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray derbisinde son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de dev derbi! Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. İki takımın ilk 11'leri dakikalar sonra belli olacak. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray'da da Sofiane Feghouli ve yeni transfer Gedson Fernandes kadroda olmayacak. Galatasaray, son Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. İşte muhtemel 11'ler. İşte kritik maçtan son dakika bilgileri...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangre, Caner, Serdar Aziz, Szalai, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Osayi, Thiam

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marco, Donk, Yedlin, Belhanda, Taylan, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel

2 TAKIMIN DA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine turuncu formayla çıkacak.

Fenerbahçe çubuklu forma, lacivert şort ve konç ile sahada olacak.

Henry Onyekuru, Fenerbahçe karşısında sahaya çıktığı son iki Süper Lig deplasmanında da gol attı.

LUİZ GUSTAVO ANTRENMANA KATILMADI

Luiz Gustavo'nun son antrenmanda da yer almadığını duyduk. Hatay maçından beri hiçbir antrenmana katılmadı.

2 TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 128'inci randevularına çıkıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 127 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 50-34'lük üstünlüğü bulunuyor (43B).

Galatasaray'ı Süper Lig'de yedi maçtır yenemeyen Fenerbahçe (6B 1M), rakibine karşı daha uzun bir galibiyet hasretini Haziran 1983-Eylül 1986 arasında yaşamıştı (8 maç).

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (50) ve gol yediği (158) rakibi Fenerbahçe.

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Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray derbisinde son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...
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