Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray derbisinde son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

2 TAKIMIN DA GİYECEĞİ FORMA BELLİ OLDU

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine turuncu formayla çıkacak.

Fenerbahçe çubuklu forma, lacivert şort ve konç ile sahada olacak.

Henry Onyekuru, Fenerbahçe karşısında sahaya çıktığı son iki Süper Lig deplasmanında da gol attı.

LUİZ GUSTAVO ANTRENMANA KATILMADI

Luiz Gustavo'nun son antrenmanda da yer almadığını duyduk. Hatay maçından beri hiçbir antrenmana katılmadı.

2 TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 128'inci randevularına çıkıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 127 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 50-34'lük üstünlüğü bulunuyor (43B).

Galatasaray'ı Süper Lig'de yedi maçtır yenemeyen Fenerbahçe (6B 1M), rakibine karşı daha uzun bir galibiyet hasretini Haziran 1983-Eylül 1986 arasında yaşamıştı (8 maç).

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (50) ve gol yediği (158) rakibi Fenerbahçe.