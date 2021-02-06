Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç ve Fenerbahçe derbisi sözleri





"YÖNETİCİLER AĞZINDAN ÇIKANA ÇOK DİKKAT ETMELİ"

Başkan Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben herkese 10 numara başlarım. Ondan sonra yaptıklarıyla değerlendiririm. Şu anda herkes 10 numara. Rakibimiz de hakemler de… Hakemi etki altına alacak, onu zorlayacak bir şeyi demem. Bizim kimseyle kişisel bir sorunumuz yok... Ne Ali Bey ne Veli Bey bizim düşmanımız değil. Bunu bilin. Hepsi arkadaşımız, hepimiz birbirimizi dinleriz. Bu kültürü yaymak lazım. Ben özellikle şu mesajı vermek istiyorum; ülkemiz zor bir durumda, gerginlikler var, bu virüsün getirdiği sıkıntılar var, insanların psikolojisi bozuldu. Yöneticiler konuşurken sadece yediğine, içtiğine değil ağzından çıkana da çok dikkat etmeli. Tarafları ve maçı gerdirici bir laf etmemeli. Ne Ahmet Nur Çebi'yi ne Ali Koç'u, hiç kimseyi ayrı tutmuyorum. Genel olarak kendim için de söylüyorum. Benim her kulübe büyük sevgim ve saygım var. Bu kulüpler olmasa zaten biz de olmayız. Biz kimseyi kırmayız. Biz burada sahada mücadele ederiz, ama yeneriz ama yeniliriz. Bizim edeceğimiz yanlış bir laf burada bir delikanlıyı kışkırtabilir. Delimiz çok. Bunu yapmayalım. Kışkırtmayalım, dost olalım. Fenerbahçe'yi biz yeneriz, yeniliriz. İnşallah hep yeneriz. Sonsuza kadar hep yenersek de bu işin tadı olmaz."