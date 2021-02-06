Son dakika haberi: Fatih Terim'den maç sonu gönderme! "Gerçek sağlık çalışanları..."

Biz bu tip pozisyonların azından çok penaltı yedik. Donk'a yapılan pozisyona nasıl VAR müdahele etmedi anlamış değiliz. Martin Linnes'in pozisyonu tartışılabilir ama Donk'un ki tartışmasızdı. Bize sürpriz gelecek bir şeyle karşılaşmadık. Dediğim gibi bizim kendimize ait bir oyun anlayışımız var bundan da vazgeçmedik. 9 dakika uzatma verildi, bu dakikalar sıkıntılı geçti ama o dakikaları da iyi geçtik. Bütün oyuncularımı kutluyorum, lider olunacak yerde lider olduk. Oyunu kaybetme korkusunu hiç yaşamadık. Başkanımızdan yönetime camiamıza taraftarımıza hayırlı olsun.

FATİH TERİM'DEN MOHAMED YORUMU!

Bir buçuk maç oynadı. Dili aynı değil antrenman şekilleri değişik, şehir başka... Kolay değil. Muhteşem şekilde adapte oldu, çok iyi oynadı golü de harikaydı. Çok da iyi bir çocuk, karakteri çok iyi. Bizim önemli bir açığımızı kapatacak. Falcao geldi hoş geldi, bizim için önemli bir oyuncu. Gerekirse bir değil iki forvet oynarız, Gedson'un karantina süreci bittikten sonra takıma katılacak.