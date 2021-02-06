Son dakika haberi: Fatih Terim'den maç sonu gönderme! "Gerçek sağlık çalışanları..."

Süper Lig'de 24. haftanın derbi maçında Galatasaray, Kadıköy'de yeni transferi Mostafa Mohamed'in 54. dakikada attığı tek golle Fenerbahçe'yi mağlup etti. Galatasaray, Kadıköy'de üst üste 2. galibiyetini almış oldu. Maç sonrası Fatih Terim flaş açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA FATİH TERİM DERBİ SONRASI KONUŞTU!
Fatih Terim: Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum.
Fatih Terim: Babamın ruhu şad olsun, bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Bir de galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. Oyunun ve topun hakimi olacağımızı biliyorduk. Deplasman veya içerisi oyun tarzımızdan ödün vermedik. Özellikle ilk 30 dakikada yüzde 60'lara varan bir oyun anlayışı pas anlayışıyla sahadaydık. Dünya çapında bir hakemimiz var Cüneyt Çakır, VAR'da da Ali Palabıyık...
Biz bu tip pozisyonların azından çok penaltı yedik. Donk'a yapılan pozisyona nasıl VAR müdahele etmedi anlamış değiliz. Martin Linnes'in pozisyonu tartışılabilir ama Donk'un ki tartışmasızdı. Bize sürpriz gelecek bir şeyle karşılaşmadık. Dediğim gibi bizim kendimize ait bir oyun anlayışımız var bundan da vazgeçmedik. 9 dakika uzatma verildi, bu dakikalar sıkıntılı geçti ama o dakikaları da iyi geçtik. Bütün oyuncularımı kutluyorum, lider olunacak yerde lider olduk. Oyunu kaybetme korkusunu hiç yaşamadık. Başkanımızdan yönetime camiamıza taraftarımıza hayırlı olsun.
FATİH TERİM'DEN MOHAMED YORUMU!
Bir buçuk maç oynadı. Dili aynı değil antrenman şekilleri değişik, şehir başka... Kolay değil. Muhteşem şekilde adapte oldu, çok iyi oynadı golü de harikaydı. Çok da iyi bir çocuk, karakteri çok iyi. Bizim önemli bir açığımızı kapatacak. Falcao geldi hoş geldi, bizim için önemli bir oyuncu. Gerekirse bir değil iki forvet oynarız, Gedson'un karantina süreci bittikten sonra takıma katılacak.