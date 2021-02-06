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yine maçında mağlubiyet görmedi!

maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen , bu istatistiğe devam etti. Sarı kırmızılıların önemli oyuncularından Belhanda, Süper Lig'de çıktığı 8. Fenerbahçe maçında da sahadan mağlup ayrılmadı. Fenerbahçe'ye karşı 6 defa beraberlik yaşayan Belhanda, geçen sezondan sonra bu sezon da deplasmanda kazanan takımın önemli bir parçası oldu.

Giriş Tarihi: 6.2.2021 23:14 Son Güncelleme: 6.2.2021 23:16 ABONE OL
Younes Belhanda yine Fenerbahçe maçında mağlubiyet görmedi!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, bu akşamki Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla taraftarından tam not aldı. Belhanda, Süper Lig kariyerinde 8 defa Fenerbahçe'ye rakip oldu. Belhanda bu maçların hiçbirinde sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından 'Veni Vidi Vici' (Geldik, gördük, yendik) paylaşımı yaptı. Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Julius Sezar, 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı.

Geçtiğimiz sezonki derbi maçı öncesi Fetih Suresi'ni okuyan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu derbi öncesinde de Sezar'ın 'Veni vidi vici' sözlerini söylemişti.

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Younes Belhanda yine Fenerbahçe maçında mağlubiyet görmedi!
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