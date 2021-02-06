Younes Belhanda yine Fenerbahçe maçında mağlubiyet görmedi!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, bu akşamki Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla taraftarından tam not aldı. Belhanda, Süper Lig kariyerinde 8 defa Fenerbahçe'ye rakip oldu. Belhanda bu maçların hiçbirinde sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya hesabından 'Veni Vidi Vici' (Geldik, gördük, yendik) paylaşımı yaptı. Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Julius Sezar, 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı.
Geçtiğimiz sezonki derbi maçı öncesi Fetih Suresi'ni okuyan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu derbi öncesinde de Sezar'ın 'Veni vidi vici' sözlerini söylemişti.Son dakika: Galatasaray Kadıköy'den yine galibiyetle döndü! Resmi hesaptan Fenerbahçe'ye maç sonu göndermesi... Abdurrahim Albayrak: “Mostafa Mohamed’i izlemeye devam edin”