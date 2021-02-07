Sergen Yalçın: Bırakın mücadelemizi sahada verelim

"BIRAKIN MÜCADELİMİZİ SAHADA VERELİM"

75 dakikada 10 kişi oynamanın takımı etkilediğini ve zor bir durum olduğunu belirten Yalçın, "Oyuncular için de zor bir durum. Burada enerji lazım. Daha fazla koşmak lazım, kolay değil Benim oyuncuları sonuna kadar savaşacak. Her maçta aynı oyunu oynamak için elimizden geleni yapacağız. Sahada kazanmak için her şeyi yapacağız. Sahada! Biz zaten sezon başından beri VAR'dan bir şey kazanamadık. İlk maç penaltı aldık. VAR ile ilgilenmiyoruz Gerekirse VAR oyuna karışmasın, fark etmez. Yeter ki bıraksınlar sahada mücadelemizi verelim" dedi.

"9 KİŞİ DE KALSAK AYNI MÜCADELEYİZ VERECEĞİZ"

N'Sakala'nın kırmızı kart pozisyonu hakkında da konuşan Yalçın, "Çok profesyonel bir davranış değil. Bazen oyuncular kontrolü kaybedip böyle kartlar görebiliyor. Kendisi de hatalı hareketini anladı. Kontrol etmesi lazım. Kırmızı kart için özellikle uyarıyoruz. 10 kişi kalmayalım diye. Futbol bu yüzden güzel, enteresan. Kırmızı kart oluyor, penaltı oluyor.10 kişi olsak da kazanıyoruz. 9 kişi de kalsak aynı mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.