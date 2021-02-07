Son dakika: Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber! 2 hafta yok...

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray maçı öncesinde son durumunun incelendiği ve kontrollerin beklenenden kötü sonuçlandığı belirtildi. Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun yaklaşık 2 hafta takımından ayrı kalacağı ifade edildi.
Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yendiği maçın ilk yarısında sakatlanmıştı. Brezilyalı yıldız, daha sonra Galatasaray derbisi kadrosunda yer almamıştı.
Fenerbahçe'nin en önemli orta saha oyuncularından olan Gustavo, Sarı-lacivertli ekibin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçı ve Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçlarında forma giyemeyecek.