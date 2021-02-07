Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu ve fikstürü
Süper Lig’de lider değişti. 24. haftada oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından ligde oynadığı son 5 maçından galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılılar liderlik koltuğuna oturdu. 7 Şubat itibarıyla oluşan Süper Lig puan durumuna göre Galatasaray 48 puanla ilk sırada yer alıyor. Hemen arkasında yine aynı puana sahip Fenerbahçe, üçüncü sırada ise bugün sahasında Konyaspor’u ağırlayacak Beşiktaş var. Üçüncü sıradaki Siyah Beyazlıların puanı ise 45. İşte 24. Hafta Süper Lig güncel puan durumu ve kalan maçların fikstürü…
Giriş Tarihi: 7.2.2021 10:00Son Güncelleme: 7.2.2021 10:01ABONE OL
Süper Lig'in 24. Haftasında coşkulu bir futbol ortaya koyarak Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Galatasaray, liderliğe yükseldi. Süper Lig güncel puan durumu sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor olarak şekillendi. Ligin zirvesinde Galatasaray maçından önceki 3 maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ve son 5 maçını galip bitiren Galatasaray'ın 48 puanı bulunuyor. İşte Süper Lig 24. hafta fikstürü ve puan durumu cetveli…