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Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu ve fikstürü

Süper Lig’de lider değişti. 24. haftada oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından ligde oynadığı son 5 maçından galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılılar liderlik koltuğuna oturdu. 7 Şubat itibarıyla oluşan Süper Lig puan durumuna göre Galatasaray 48 puanla ilk sırada yer alıyor. Hemen arkasında yine aynı puana sahip Fenerbahçe, üçüncü sırada ise bugün sahasında Konyaspor’u ağırlayacak Beşiktaş var. Üçüncü sıradaki Siyah Beyazlıların puanı ise 45. İşte 24. Hafta Süper Lig güncel puan durumu ve kalan maçların fikstürü…

Giriş Tarihi: 7.2.2021 10:00 Son Güncelleme: 7.2.2021 10:01 ABONE OL
Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu ve fikstürü

Süper Lig'in 24. Haftasında coşkulu bir futbol ortaya koyarak Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren Galatasaray, liderliğe yükseldi. Süper Lig güncel puan durumu sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor olarak şekillendi. Ligin zirvesinde Galatasaray maçından önceki 3 maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ve son 5 maçını galip bitiren Galatasaray'ın 48 puanı bulunuyor. İşte Süper Lig 24. hafta fikstürü ve puan durumu cetveli…

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 23 15 3 5 47 18 29 48
2.FENERBAHÇE A.Ş. 23 15 3 5 45 25 20 48
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 14 3 5 49 26 23 45
4.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 12 5 6 40 23 17 41
5.TRABZONSPOR A.Ş. 22 11 6 5 28 24 4 39
6.ATAKAŞ HATAYSPOR 23 11 5 7 39 29 10 38
7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 23 10 7 6 36 29 7 37
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 22 9 8 5 35 28 7 35
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 22 7 9 6 22 27 -5 30
10.YENİ MALATYASPOR 22 7 8 7 29 28 1 29
11.GÖZTEPE A.Ş. 22 6 8 8 32 28 4 26
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 23 6 8 9 29 39 -10 26
13.KASIMPAŞA A.Ş. 23 7 5 11 25 36 -11 26
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 5 10 7 22 28 -6 25
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 21 6 6 9 27 27 0 24
16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 6 6 11 27 41 -14 24
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 22 6 5 11 16 27 -11 23
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22 5 6 11 20 35 -15 21
19.GENÇLERBİRLİĞİ 22 5 5 12 20 41 -21 20
20.MKE ANKARAGÜCÜ 21 5 3 13 25 35 -10 18
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 22 4 5 13 21 40 -19 17

SÜPER LİG 24. HAFTA FİKSTÜRÜ

07.02.2021 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR
07.02.2021 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR
07.02.2021 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
07.02.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
08.02.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
08.02.2021 19:00 YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

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Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu ve fikstürü
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