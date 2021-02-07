Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu ve fikstürü

Süper Lig'de lider değişti! İşte Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu ve fikstürü Süper Lig’de lider değişti. 24. haftada oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından ligde oynadığı son 5 maçından galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılılar liderlik koltuğuna oturdu. 7 Şubat itibarıyla oluşan Süper Lig puan durumuna göre Galatasaray 48 puanla ilk sırada yer alıyor. Hemen arkasında yine aynı puana sahip Fenerbahçe, üçüncü sırada ise bugün sahasında Konyaspor’u ağırlayacak Beşiktaş var. Üçüncü sıradaki Siyah Beyazlıların puanı ise 45. İşte 24. Hafta Süper Lig güncel puan durumu ve kalan maçların fikstürü…