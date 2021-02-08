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'de Pelkas ve Tisserand takımdan ayrı çalıştı!

, çeyrek finalinde yarın 'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Sar-lacivertlilerde tedavileri süren ve 'ın özel programları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 20:05 ABONE OL
Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand takımdan ayrı çalıştı!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve top kapma idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale taktik maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Tedavileri süren Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand'ın özel programları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Fenerbahçe, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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Fenerbahçe'de Pelkas ve Tisserand takımdan ayrı çalıştı!
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