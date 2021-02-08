Son dakika: Beşiktaş'ta yeni transfer Cenk Tosun ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile 11 Şubat Perşembe günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun takımla ilk antrenmana çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana sakatlığı geçen Gökhan Töre de katıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular koşu ve stretching çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve mini kale maç oynadı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.