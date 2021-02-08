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Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! 'nun yeni takımı...

İngiliz basını ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiasını ortaya attı. Haberde Portekizli yıldızın 'tan ayrılarak yeniden İngiltere'ye döneceği belirtilirken, Ronaldo'nun yerine de bir başka yıldız ismin Juventus'a transfer olacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 8.2.2021 11:57 ABONE OL
Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

Sabah.com.tr Dış Haberler - Futbolun yaşayan efsanesi , formasıyla gollerine devam ediyor. Portekizli yıldız son olarak 6 Şubat'ta Roma ile ligde oynanan mücadelede ağları havalandırarak kariyerindeki gol sayısını 658'e yükseltmişti.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

Performansıyla büyüleyen 36 yaşındaki Ronaldo ile ilgili olarak transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. , yılda 27 milyon sterlin kazanan Portekizli yıldızın maaaşını düşürmek istemiş ancak bu amacında başarılı olamamıştı.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

RONALDO - POGBA TAKASI
İngiliz Daily Express gazetesi, İtalyan devinin bu sebeple Ronaldo'yu takımdan göndermek istediğini ve Portekizli yıldızın da yeniden İngiltere'ye döneceğini öne sürdü.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

Haberde 'ın 'yı 'a satmayı planladığını ve 'yu da takas transferiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

MORATA VE CHIESA'YI GEÇTİ
Ronaldo bu sezon formasıyla takımın en golcüleri olan Alvaro Morata ve Federico Chiesa'nın toplamından daha fazla gol kaydetti.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

PIRLO'DAN RONALDO'YA ÖVGÜ
teknik direktörü Andrea Pirlo da 2-0 kazandıkları Roma maçının ardından Portekizli yıldızı överek şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

"Sezon başından bu yana, Cristiano sahadaki ihtiyaçlarımıza kendini adapte etti. Bazı maçlarda daha çok 9 numara gibi oynadı.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

Bu oyunlarda ceza sahasına daha yakın oynayabilir ve gol atma konusunda daha etkili olabilir.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

Her zaman ondan bu sezon yapmasını istediğim şeye adapte oldu ve bu nedenle nasıl oynadığımızın bu kısmı konusunda çok sakinim."

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Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...
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